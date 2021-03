Užalil vojvodinjo in dal odpoved

Mnogi si ga želijo spet gledati v jutranji oddaji.

Na otoku v teh dneh vre, v središču orkana, ki pustoši po Veliki Britaniji, pa je intervju ameriške kraljice pogovornih oddajz vojvodinjo in vojvodo Susseškim, ki britanske kraljeve hiše ni prikazal v nič kaj laskavi luči. Od obtožb rasizma do psihičnih pritiskov, ki jih je doživljalain ki so jo spravili celo v takšno duševno stisko, da je začela razmišljati o samomoru.Njuna televizijska izpoved, ki je pričakovano podirala rekorde gledanosti, je razdelila svetovno javnost, monarhijo pa naj bi pahnila v globoko krizo. A ni le britanska kraljeva družina tista, ki čuti posledice odmevnega intervjuja, precejšen udarec je zadala tudi razvpitemu angleškemu novinarju in televizijskemu voditelju, ki je v živo pred kamerami, brez dlake na jeziku in brez olepševanja, vojvodinjo gladko označil za lažnivko.Na koncu pa ne le odvihral iz televizijskega studia, ampak tudi dal odpoved. In kot je Oprahin intervju razdelil javnost na dva pola, podobno se zdaj okoli Morgana krešejo nasprotujoča si mnenja. Nekateri mu očitajo neprimerno vedenje, sploh ker je vodil jutranjo televizijsko oddajo, ki naj bi bila sproščujoč uvod v dan, ter da je televizijo izrabil za osebno gonjo proti Meghan, ker je pač ne mara.Spet drugi mu ploskajo, da je zgolj storil to, kar je naloga in poslanstvo voditeljev, da torej govorijo resnico, izražajo mnenje, tudi kadar je za javnost morda nevšečno, da skratka izvajajo eno najosnovnejši človekovih pravic, to je pravica svobodnega govora. In teh, ki mu izražajo podporo, nikakor ni malo, saj so se že zbrali in zagnali peticijo, naj se Piers vrne na voditeljski stolček oddaje Good Morning Britain. V dobrem dnevu se je podpisalo že več kot 70.000 ljudi. Število pa še kar raste.Bilo je leta 2015, ko se je jezični in provokativni novinar pridružil oddaji Good Morning Britain. In četudi s svojo glasno in prepirljivo osebnostjo, vselej trmasto prepričan o svojem prav, ni bil klasičen profil voditelja jutranje oddaje, so pri televizijski mreži ITV hitro spoznali, da so z njim zadeli žebljico na glavico. Gledanost, ki je prej upadala, je z njegovim nastopom začela skokovito rasti, pritekalo je vse več denarja oglaševalcev, bolj škandalozen in politično nekorekten ko je bil njegov nastop, več prostora so mu namenjali tudi drugi mediji. Kar se je spet prevedlo v denar. Dokazal je torej, da se škandali in provokacije prodajajo.In morebiti so mu pri ITV tudi zato že večkrat, ko je lovil ravnotežje na robu sprejemljivosti, pogledali skozi prste. A je zdaj očitno prestopil mejo. »Oprostite, a ne verjamem ji niti besedice. Lahko bi brala vremensko napoved, pa ji ne bi verjel,« se je namreč odzval na Oprahin intervju z Meghanter slednjo označil za princesko Ostržek. Zaradi vsega pa se je v etru sprl še s sovoditeljem, ki mu je očital, da je zloben in da je že večkrat jasno in glasno izrazil svojo nenaklonjenost do vojvodinje.Zaradi česar je Morganu prekipelo. Odvihral je iz studia in še isti večer izročil svojo odpoved. Čeprav bi znalo biti, da bi ga pri televiziji sami vrgli na cesto. Zaradi njegovih precej grobih opazk na Meghanin račun je oddaja namreč prejela kar 41.000 pritožb, to je drugo najvišje število v zgodovini britanske televizije, čez Morgana pa naj bi se pritožila celo vojvodinja osebno.Čeprav je ostal brez službe, za svojimi besedami stoji. »V oddaji sem dejal, da Meghan ne verjamem niti besede. Zdaj sem imel čas, da premislim, in moje mnenje ostaja nespremenjeno. Vi lahko mislite drugače. Svoboda govora še vedno obstaja. Hvala za vso ljubezen in sovraštvo,« je čivknil sveže brezposelni voditelj.Piersovemu slovesu od jutranjega šova ni sledila le peticija, ki zahteva, da se vrne k oddaji. Na njegov odhod in vzrok zanj so se odzvali tudi številni znani. Od, ki ga v celoti podpira, do pisateljice, ki trdi, da je njegov odhod zmaga za feminizem. In igralke, ki zdaj skoraj praznuje, saj je izdala, da so jo Piersove laži in sovražnost lani privedli do roba samomora. »Zaradi njega bi se lani skoraj ubila. Zdaj sem lahko vesela, da sem še živa. Iz mnogih razlogov.«Morgan je nekoč dejal, da je vsaka odpoved zgolj nova priložnost. In očitno bo zanj slovo od ITV natanko to. Nova priložnost. Televizijskega provokatorja namreč že snubijo pri novem informativnem televizijskem kanalu GB News. Nekdanji delodajalec, televizijska mreža ITV, pa izgublja gledanost, precej jim je že padla vrednost delnic, tako da so brž izgubili približno četrt milijona evrov.