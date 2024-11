Umrl legendarni igralec, ki je upodobil Winstona Churchilla

Igralec Timothy West, znan po številnih vlogah na televiziji in v gledališču, je umrl v starosti 90 let. Odšel je mirno, v spanju, obkrožen s prijatelji in družino. Njegovi otroci Juliet, Samuel in Joseph so v izjavi sporočili: »Po dolgem in izjemnem življenju na odru in zunaj njega je naš ljubljeni oče umrl mirno v spanju.«

Timothy West je bil 61 let poročen z igralko Prunello Scales, ki je znana po vlogi Sybil v Fawlty Towers. Skupaj sta nastopila v dokumentarni seriji Great Canal Journeys, kjer sta potovala po kanalih z ozkimi čolni. V zadnjih letih se je West posvetil negi svoje žene, ki je leta 2014 prejela diagnozo vaskularne demence.

Upodobil Churchilla

V svoji dolgi karieri je West zaigral v številnih znanih serijah, vključno s Coronation Street, EastEnders, in Brass. Upodobil je britanskega premierja Winstona Churchilla v treh produkcijah in leta 2019 nastopil kot Private Godfrey v obnovi serije Dad’s Army. Bil je tudi cenjen gledališki igralec z vlogo v številnih Shakespearovih igrah, med drugim kot Kralj Lear in Macbeth.

Kraljica Camilla, Timothy West in Hayley Mills. FOTO: Arthur Edwards Via Reuters

V znak priznanja za prispevek k drami je bil leta 1984 imenovan za poveljnika reda britanskega imperija (CBE). Royal Shakespeare Company je ob njegovi smrti izrekla sožalje njegovi družini ter ga počastila kot velikega umetnika.