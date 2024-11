Umrl glasbenik, ki je nastopal z Mladenom Grdovićem: »Naš dobri duh je za vedno odšel«

Nenadoma je umrl Mario Šeperić, frontman in basist skupine Romantic, ki Mladena Grdovića spremlja na njegovih koncertih, navajajo hrvaški mediji.

Vzrok smrti ni znan, obvestilo o njegovem nenadnem slovesu pa je na svojih družbenih omrežjih objavila menedžerska agencija Lupo Music.

»Za vedno je odšel naš dobri duh, veliki človek, prijatelj in brat Mario Šeperić. Hvala, dragi naš Mario, za vsa leta, ki si nam jih podaril, in za vsa leta, ki smo jih preživeli skupaj. To ni zbogom, to je nasvidenje...«, je v čustveni objavi na družbenih omrežjih zapisala Lupo Music.

Pokojni glasbenik je leta 1985 z bratoma Ljubom in Ivico ustanovil skupino Romantic. Sodelovali so s številnimi imeni hrvaške glasbene scene, leta 2018 pa je Mario naredil preobrat v karieri in izdal samostojni singel pod umetniškim imenom Mario Sepp.