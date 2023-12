V Ljubljano sta prišla z Đurom in skočila še na blejske kremšnite

Umbilical Brothers sta v sklopu svetovne turneje obiskala slovensko prestolnico. Med njunim gostovanjem v Ljubljani sta se srečala tudi s Slovenskimi novicami. Shane Dundas in David Collins sta na nastop v Ljubljani prišla direktno iz Zagreba in o tem sta nam povedala zanimivost. Pripotovala namreč nista ne z avtobusom, ne vlakom, ne letalom, ampak z osebnim avtom. Imela sta posebnega šoferja, igralskega kolega iz Slovenije. Iz hrvaške v slovensko prestolnico ju je pripeljal Branko Đurić - Đuro. »Poznamo se že od prej, kolegi smo. Bila sva na Hrvaškem in Đuro se je ponudil, da naju pripelje iz Zagreba v Ljubljano. Zelo vesela sva bila in zelo rada to sprejela, saj sva na naporni turneji s polnim urnikom nastopov in nenehnimi potovanji,« je o tem srečnem naključju dejal Shane.

Utrujenost je nujen del napornih turnej. FOTO: Osebni arhiv

Potovanja, posebno na svetovnih turnejah, ki trajajo več mesecev in ko se potuje z enega konca sveta na drugega, so najbolj naporen del njunega poklica. »Druženje z občinstvom, ni pomembno kje, je vedno prijetno. Tudi če si utrujen, zbereš energijo in nastopiš, zraven pa postaneš dobre volje tudi sam in utrujenost kar nekako mine,« doda.

Pred štirimi leti sta v Ljubljano prišla z vlakom spalnikom, tokrat sta imela »osebnega šoferja« Đura. FOTO: Osebni arhiv

Največja želja spanje

Tako je bilo tudi v Ljubljani. Čeprav sta bila pred nastopom utrujena, se na odru tega ni niti najmanj videlo. Nastop sta opravila profesionalno in dodobra nasmejala polno dvorano. Kot pravi David, oba že malo pogrešata domačo Avstralijo in bosta vesela, ko se bosta za nekaj dni vrnila domov. »Poleg dolgih potovanj naju najbolj utruja prav to, da sva iz Avstralije. Kamor koli greš od tam, povsod je poleg velikih razdalj tudi časovna razlika. Če upoštevamo še zimski kratki dan in slabo vreme, kot je danes v Ljubljani in včeraj na Hrvaškem, se počutiš še bolj utrujenega. Najbolj zoprno pri vsem tem je, da nisi naspan, ker to za seboj potegne še druge stvari,« doda Shane. Zato sta bila vožnje z Đurom še toliko bolj vesela. Med njo so imeli čas za druženje in klepet, obenem pa si je sloviti avstralski dvojec spočil. Z Đurom in Tanjo Ribič so se nato družili in zabavali tudi po ljubljanskem nastopu.

Komaj čakata, da se za nekaj dni vrneta domov v Avstralijo. FOTO: Osebni arhiv

Pred odhodom kratki izlet

Čeprav je tudi med bivanjem v slovenski prestolnici časovno šlo na tesno, je Avstralcema vendarle uspel tudi izlet po Sloveniji. Resda kratek, a sta na njem uživala.

Ob tokratnem obisku sta poskusila blejsko kremno rezino, slovensko obaro, štruklje in možgane z jajci.

Fanta sta si želela videti Bled. Čeprav vreme ni bilo najbolj idealno, sta izkoristila priložnost za skok do gorenjskega bisera. Na otoku sicer žal nista bila, obiskala pa sta grad. Pogled z grajskega obzidja na zimsko jezero in okolico ju je očaral, kot pravijo organizatorji njunega gostovanja v Ljubljani, ju je prav osupnil. Prav tako ju je osupnila cena za vstopnino. Potolažila sta se s slovitimi blejskimi kremnimi rezinami, nato pa še z domačo slovensko obaro, štruklji in možgani z jajci. Na vprašanje, kaj bi poskusila domačega in značilnega za ta del Slovenije, so jima predlagali prav omenjene jedi. Kaj pa jima je bilo v Sloveniji najbolj všeč? Čeprav ju je dežela kot takšna navdušila, jima je še vedno najbolj všeč zaodrje Siti Teatra. »Ob vsakem najinem obisku namreč tam po koncu predstave plešemo dolgo v noč,« sta nam povedala.