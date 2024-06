Udeleženec šova Marijan izgubil boj s hudo boleznijo: »Žal se je zapletlo ...«

Kandidat šova Ljubezen na vasi Marijan Cerovac je prejšnji četrtek umrl v zagrebški bolnišnici Rebro. Izgubil je bitko z levkemijo, ki jo je dodatno zapletel še koronavirus, navaja Story, za katerega je žalostno novico potrdil Marijanov prijatelj Zvonko Šantalab.

»Marijan je letos na Tajskem izvedel, da ima levkemijo. Ko sem ga pregovoril, da pride na zdravljenje v Zagreb, se je diagnoza potrdila in tam je ostal. Njegov sin me je prejšnji četrtek poklical in rekel: Na žalost se je zapletlo ...« je povedal Zvonko.

Marijanova žena Patty se je na TikToku poslovila od njega z delitvijo njegovih fotografij, poslala pa mu je čustveno sporočilo v tajščini, v prevodu: »Lepo spi, dobri princ. Za vedno boš v mojem srcu.«

Marijan ljubezni sicer ni našel v šovu, ampak na strani za spoznavanje ljudi, kjer je spoznal Tajko Naranphat Cerovac Madarat.