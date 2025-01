Tudi milijarderji so samo ljudje: Bill Gates razkril, kaj v življenju najbolj obžaluje

Pridejo trenutki, ko si vsak zaželi, da bi imel več denarja, in mnogi so prepričani, da bi to rešilo vse, ali pa vsaj večino njihovih težav. A tudi tisti, ki imajo denarja več kot dovolj, se spopadajo s težavami kot vsi ostali.

Bill Gates, eden najbogatejših Zemljanov je tako v pogovoru za Times of London iskreno spregovoril o tem, kaj v življenju najbolj obžaluje, in to je ločitev od žene Melinde. Soustanovitelj Microsofta še vedno, kljub temu da sta se z Melindo razšla že pred leti, veliko razmišlja o tem, prvi dve leti, pa je bilo menda »peklensko«.

»Seveda mi je v življenju kdaj spodletelo, vsem nam spodleti in precej je reči, ki jih obžalujem, a povsem na vrhu je ločitev, o tem ni dvoma,« je bil iskren Gates, ki je z bivšo ženo ostal v dobrih odnosih, in se še vedno pogosto srečata, ne nazadnje imata tri odrasle otroke in dva vnuka. Milijarder je v slabih štirih letih, kolikor je minilo od ločitve, našel novo ljubezen, enako Melinda.