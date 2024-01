Slavna igralka je in pije pod tušem, ljudje zgroženi: »To je nagnusno« (VIDEO)

Fotografije polnih kadi s sadnimi deskami in kozarci vina običajno krasijo družabna omrežja, ta trend pa se vse bolj uveljavlja v svetu slavnih. Kourtney Kardashian se je prva pohvalila, da med kopanjem rada kaj dobrega da v usta, zdaj pa se ji je pridružila še igralka Jessica Biel.

»Rada jem in pijem pod tušem,« je povedala Jessica in poskrbela za zgražanje javnosti. »Moji najljubši so kosmiči, jogurt, čaj in sladoled, ker so varni in enostavni za uživanje. Če padejo, ni pomembno,« je povedala igralka.

Javnost zgrožena nad njenim početjem

Posnetek igralke je postal viralen, ljudje pa so ga množično komentirali.

»To se sliši nagnusno«, »Hrana ne sme biti blizu stranišča«, »To bodo razumele samo mame«, so le nekateri izmed odzivov. Nato se je igralka odločila, da se znova oglasi. »Polica je res v pomoč. Tja lahko postavite skodelico, posodico jogurta, kavo, espreso, karkoli vam prija,« je opisala navodila za svojo razvado.