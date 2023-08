To se še ni zgodilo: kdo je neznani pevec, ki je prehitel Taylor Swift in Olivio Rodrigo?

Na vrhu ameriških glasbenih lestvic se je znašla country skladba doslej neznanega pevca Oliverja Anthonyja z naslovom Rich Men North of Richmond in prehitela uspešnice zvezdnikov, kot so Taylor Swift, Morgan Wallen in Olivia Rodrigo. Po pisanju ameriške revije Billboard se še nikoli ni zgodilo, da bi neznan avtor zasedel prvo mesto na lestvicah.

Pesem Rich Men North of Richmond Oliverja Anthonyja, ki se predstavlja za kmeta iz Virginije, je na začudenje poznavalcev glasbene industrije zasedla prvo mesto lestvice singlov Billboard Hot 100. Skladba je v manj kot tednu dni doživela kar 17,5 milijona predvajanj in 147.000 prenosov, so zapisali pri Billboardu in poudarili, da se je prvič v zgodovini zgodilo, da bi se kakšen glasbenik brez predhodnih uvrstitev na lestvicah uvrstil na sam vrh.

Pevec je pesem objavil na portalu YouTube 11. avgusta, nakar se je ta hitro povzpela na vrh Applove country lestvice, se razširila po družbenih medijih in zbrala na milijone ogledov, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Besedilo pesmi odpira vprašanja predolgega delovnika, nizkih plač in visokih davkov. Avtor obenem spomni na dele političnih govorov, ki so se ohranili še iz varčevalnih let Ronalda Reagana in so uperjeni proti socialni državi.

Naslov skladbe se sklicuje na pogost občutek Američanov na jugu in na podeželskih območjih zunaj obalnih mest ZDA, ki se čutijo zapostavljene s strani vladajočih. Richmond je glavno mesto zvezne države Virginija in je le nekaj ur vožnje od Washingtona.

Video, v katerem pevec prepeva o družbeni neenakosti, je posnet pred gozdnatim območjem, opremljenim s kamero, ki se uporablja za lov na jelene, še piše AFP.

Republikanka Marjorie Taylor Greene, predstavnica ZDA iz Georgie, je na spletni platformi X, nekdanjem Twitterju, zapisala, da bi Anthonyjevo skladbo »moral slišati Washington«.