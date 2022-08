Tiki med petjem izginejo, tourettov sindrom so pevki odkrili pri 11 letih

Nehoteni telesni gibi. Trzljaji. Mežikanje. Nenadzorovani glasovi, morda lajanje in kruljenje, v skrajnejši primerih ti nenadejano in neželeno iz ust zletijo celo nespodobne besede in zmerljivke. Tourettov sindrom zajema široko paleto simptomov, a naj gre za milejše ali opaznejše in moteče, oseba s to nevrološko motnjo bo vzbudila pozornost, čeprav neželeno in nedobrodošlo, s čimer se je morala Billie Eilish naučiti živeti že pri občutljivih enajstih letih. Tedaj so ji zdravniki namreč odkrili tourettov sindrom.

Med petjem ne trza. FOTO: Getty images

»Nekdaj sem bila zaradi tega nesrečna, zdaj pa sem sprejela, da so ti tiki del mene. Sprejela sem jih, postali smo prijatelji, čeprav ne bom trdila, da so mi všeč,« se je odprla pevka, ki se zaveda, da je življenje s tourettom sicer težje, a da bi ji ob hujši obliki lahko šlo še precej slabše. »Moji tiki so le telesni in niso vidni z letala. Zaznaš jih večinoma le, če me opazuješ.«

Prebila led

Da živi s tourettovim sindromom, je svetu priznala pred štirimi leti, ko so se nekateri šele začeli dobro zavedati, da ima mlada pevka nedvomno glas, na katerega je treba biti pozoren, saj zna temeljito prevetriti svetovno glasbeno sceno. V razkritje je bila skoraj prisiljena, saj so njeni oboževalci opazili njene nehotene tike in iz njih na youtubu sestavili​ kompilacijo. Zdaj pa se je o življenju s tem nekoliko bolj razgovorila.

»Nekoliko čudno je, da o tem še nisem govorila. V resnici namreč rada govorim o tem, saj je vse skupaj precej zanimivo. Čeprav sem tudi sama precej zmedena in sindroma ne razumem,« je v pogovoru z Davidom Lettermanom prebila led in razložila, da ni dneva, še ure ali nekaj minut verjetno ne, da ne bi nehoteno trzala, čeprav so njeni tiki precej neopazni.

V razkritje bolezni je bila pred štirimi leti skoraj prisiljena, saj so njeni oboževalci sestavili kompilacijo njenih tikov.

»Migam z ušesi, dvigujem obrvi, kimam, premikam čeljust in odpiram usta, v roki mi trzajo različne mišice. Vsega tega med pogovorom mnogi niti ne opazijo, a mene to precej utruja. Če me nekaj časa pozorno opazujete, boste videli cel kup tikov.« A ti skoraj kot pod zamahom s čarobno paličico izginejo in obmirujejo, ko poje. »Izzvenijo, ko se premikam naokoli, med ježo, ko pojem. Tedaj ne trzam.«

Z oskarjem nagrajena pevka priznava, da je življenje s tourettom naporno. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

S tourettom živi že devet let in v tem času so nekateri tiki izzveneli, drugi pa se pojavljajo pogosto. »Ljudje se nanje najpogosteje odzovejo s smehom. Mislijo namreč, da poskušam biti smešna. A me le razjezijo in močno užalijo.« Dodala je še, da je spoznala kup umetnikov, ki živijo s to motnjo, a da njihovih precej nezaznavnih tikov niti opazimo ne.