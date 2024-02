Taylor Swift s šokantno potezo povzročila kaos (FOTO)

Splet je sinoči »ponorel«, ko je Taylor Swift svojo profilno sliko na instagramu in drugih družbenih omrežjih spremenila v črno-belo različico svoje prejšnje slike. Ta subtilna, a pomembna poteza je sprožila špekulacije med milijoni oboževalcev po vsem svetu, ki menijo, da je to znak dolgo pričakovane izdaje Reputation (Taylor's Version), pišejo tuji mediji.

Izvirni album, izdan leta 2017, je bil prelomen v karieri Swiftove, njegova ponovna izdaja pa je bila predmet številnih špekulacij in navdušenja med njenimi predanimi oboževalci.

Taylor Swift na podelitvi glasbenih nagrad. FOTO: Mike Blake Reuters

Profilno sliko je spremenila le nekaj ur pred podelitvijo nagrad grammy v Los Angelesu, kjer se je zapisala v zgodovino kot edina oseba, ki ji je uspelo osvojiti štiri grammyje za album leta. 34-letna pevka ga je tokrat dobila za album Midnights, grammyja za ploščo leta pa je dobila Miley Cyrus. (Flowers).

Album Reputation je bil odločilen za Swiftovo, saj so bile pesmi kritike in njen odgovor na polemike, ki so vključevale Kanyeja Westa, družino Kardashian in družbeno kritiko. To je bil njen način spopadanja z izdajo, ki jo je občutila, potem ko sta Kim in Kanye domnevno širila laži o njej in s tem obrnila milijone ljudi proti njej, pišejo tuji mediji.

FOTO: Frederic J. Brown, Afp

Oboževalci špekulirajo, da bosta ponovni izdaji Reputation in njenega istoimenskega debitantskega albuma Taylor Swift služili kot simbolična izjava za povrnitev njenega imena in ugleda v glasbeni industriji. Ta poteza je nestrpno pričakovana in bo najverjetneje močno odmevala med njenimi zvestimi oboževalci, ki so jo podpirali na njeni poti.

Swiftova je bila doslej s tremi grammyji za album leta ob boku Franka Sinatre, Stevieje Wonderja in Paula Simona.

»Rada bi vam povedala, da je to najlepši trenutek v mojem življenju, vendar se počutim srečno tudi, ko končam pesem. Najlepša hvala, ker ste mi dali priložnost, da lahko počnem to, kar imam tako rada!« je izjavila zvezda ameriške pop glasbe, ko je dobila nagrado iz rok Celine Dion.

Taylor Swift je bila na letošnjih grammyjih nominirana v šestih kategorijah, med drugim za najboljšo pesem, to je dobila Billie Eilish (What Was I Made For?).