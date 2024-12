Taylor Swift je podrla še en rekord

Ameriška pop zvezdnica Taylor Swift je osvojila največ letošnjih Billboardovih nagrad in s tem postavila rekord v njihovem skupnem številu. Z novimi desetimi nagradami jih zdaj premore kar 49, kar je označila za najlepše rojstnodnevno darilo. Tokrat je med drugim prejela nagrado za najboljšo umetnico in najboljšo izvajalko.

Pri teh nagradah v nasprotju z grammyji odloča priljubljenost na glasbenih lestvicah oziroma prodaja plošč.

»To je najlepše darilo za rojstni dan, kar bi mi jih lahko dali, zato se vam najlepše zahvaljujem,« je dejala Taylor v vnaprej posnetem zahvalnem govoru. »Všeč mi je. To je točno to, kar sem si želela,« je dodala. Dobitnike so razglasili prejšnji četrtek, dan pred njenim 35. rojstnim dnevom. Nagrade je prejela po pravkar končani turneji Eras, ki je obveljala za turnejo z največjim dobičkom v zgodovini.

Pri Billboardovih nagradah, ki jih podeljuje istoimenska glasbena publikacija, v nasprotju z grammyji odloča priljubljenost na glasbenih lestvicah oziroma prodaji plošč. Swiftova je med drugim prejela še nagrade za najboljši album The Tortured Poets Department, za najboljšo tekstopisko in kot umetnica z največ pretočnimi predvajanji.

Dua Lipa je slavila z najboljšo elektronsko plesno skladbo Houdini. Foto: Mike Blake/Reuters

Na podelitvi sta slavili tudi britanska zvezdnica Dua Lipa in skupina Coldplay. Prva je prejela nagrado za najboljšo elektronsko plesno skladbo Houdini, a se slovesnosti ni udeležila, ker je trenutno na turneji v Aziji, Coldplay pa so osvojili nagrado za najboljšega rock izvajalca na turneji. Med podelitvijo so predvajali njihovo stadionsko izvedbo skladbe All My Love. Frontman Chris Martin se je za nagrado zahvalil v videosporočilu iz Avstralije.

Coldplay so osvojili nagrado za najboljšega rock izvajalca na turneji. Foto: Kent Edwards/Reuters

Med letošnje prejemnike se je vpisala tudi ameriška kantavtorica Chappell Roan, ki je poudarila, da se je bilo težko prebiti v glasbeno industrijo. Nagradili so med drugim še raperje Draka, Dojo Cat in Kendricka Lamarja. Prvi je bil nagrajen kot najboljši raper in za najboljši album For All The Dogs, druga kot najboljša raperka, Lamar pa je prejel nagrado za najboljšo rap pesem Not Like Us.