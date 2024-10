Taylor Swift je čarovnica, ki upravlja misli ljudi? (VIDEO)

Taylor Swift je vplivna in pomembna ženska, saj jo obožujejo milijoni ljudi po vsem svetu. Mnogi celo pravijo, da je sposobna lastnoročno vplivati na ekonomijo nekega mesta ali države. Ko ji je nekaj všeč in to pove, je ta ista reč, dogodek ali ideja nemudoma všeč množicam, razprodana ali rekordno obiskana. Ker na političnem področju podpira demokrate, so mnogi prepričani, da je na zadnjih volitvah Joe Biden zmagal zaradi nje, letos pa bo to uspelo Kamali Harris, čeprav je Swiftova uradno oziroma javno ni podprla. To je tudi eden od razlogov, da so republikanci prepričani, da je glasbenica pravzaprav del posebne veje ameriške vlade, ki manipulira z mislimi ljudi.

Govorice, da ima Taylor nadnaravne moči, so se ponovno razplamtele te dni, ko je med enim od nastopov roki z upognjenima komolcema dvignila v zrak ter zavpila »touchdown«, kar je v ameriškem nogometu zadetek, ki ekipi prinese šest točk. In glej ga, zlomka, dan pozneje, ko je njen dragi nastopil na prvi tekmi letošnje sezone, je prav on svoji ekipi z omenjenim zadetkom prinesel šest točk in na koncu tudi zmago. Oboževalci Swiftove so se po zadetku Travisa Kelcea zgrnili na družbena omrežja in se strinjali, da je bila prav Taylor tista, ki je dan prej manifestirala njegov dosežek, našli so se tudi tisti, ki so že med koncertom, ko je dvignila roke, predvideli, kaj se bo dan pozneje zgodilo.

»Ok. Travis Kelce bo jutri ekipi prinesel šest točk,« je na družbenem omrežju zapisal eden od njih in imel je prav. »Taylor Swift je imela sinoči koncert in po njem je Travis Kelce dosegel svoj prvi touchdown v 13 tekmah? Mislim, da je potrjeno, da je Taylor res čarovnica,« pa je zapisal drugi.