Tajni agenti sledili kraljevi ljubici

Nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa, ki se še vedno skriva v Abu Dabiju, toži nekdanja ljubica Corinna zu Sayn-Wittgenstein, češ da jo je dolgih osem let po razhodu ustrahoval, jo nadzoroval in ji grenil življenje. Tožbo je vložila na londonskem sodišču, saj živi na Otoku, Juan Carlos pa se menda namerava sklicevati na imuniteto, ki mu kot nekdanjemu vladarju pripada.

Leta 2006, ko sta se skupaj pojavila v javnosti, sta bila par že dve leti, a nihče ni slutil, kaj se dogaja. FOTO: Guliver/getty Images

Tovrstna imuniteta velja v več monarhijah, med drugim v Španiji, vladarjem in nekdanjim vladarjem pa zagotavlja, da jim ne smejo soditi niti v njihovi odsotnosti. Ničesar namreč ne morejo narediti narobe, ne sme se jih obravnavati ne v civilnih ne v kazenskih postopkih, določa tako imenovana kraljeva imuniteta, ki jih poleg tega ščiti tako pred tožbami kot izvršbami.

Mednarodni škandal

A omenjena zadeva je veliko bolj kompleksna, ne gre le za obtožbe užaljene nekdanje ljubice, ker naj bi Juan Carlos v Veliko Britanijo poslal španske agente, da bi ji sledili, gre za mednarodni škandal, ki ga britanske oblasti ne bodo tako hitro izpustile iz rok.

»Na Otoku vlada nervoza, da so lahko v deželo prišli tajni agenti iz druge države, države, s katero naj bi bili v dobrih odnosih, ter tukaj zagrešili kazniva dejanja,« je dejal Corinnin odvetnik, k čemur je sama dodala: »Dejstvo, da so tuji obveščevalci prileteli v državo povsem nenajavljeni in grozili državljanu, je neverjetno in zahteva preiskavo.«

Še posebno grozljiva je ena od navedb iz obtožnice, in sicer naj bi Juan Carlos leta 2012 z visokim predstavnikom španske vojske v njeno stanovanje v Monaku, kjer je začasno prebivala, poslal nekaj vojakov ter od njih zahteval, naj vanj vdrejo. Prav tako je med bivanjem v Monaku menda prejela anonimni klic, v katerem ji je neznanec grozil, da bo umrla v prometni nesreči v predoru, ki povezuje Monako in francosko obmorsko mesto Nico. Nič boljše ni bilo, ko je Corinna živela v britanskem Shropshiru. Tam so ji neke noči v okensko šipo zvrtali luknjo, ukradenega pa ni bilo nič. Lani je imela končno vsega skupaj dovolj in odšla je na policijo ter najela odvetnika.

Vse zaradi nerodnega padca Corinna in Juan Carlos sta se začela dobivati leta 2004 in dolgih osem let je bilo njuno razmerje javnosti skrito. Nato ga je leta 2012 spremljala v Afriko, kjer je med lovom na slone nerodno padel, si zlomil kolk in moral na nujno operacijo. Medije je začelo zanimati, kaj je počel, kako se je poškodoval ter preostale podrobnosti s potovanja, in ni trajalo dolgo, da so razkrili njuno razmerje.

Juana Carlosa zaradi domnevne korupcije in utaje davkov preiskuje tudi švicarska finančna policija, 84-letni nekdanji kralj, ki je prestol leta 2014 predal sinu, pa tudi te očitke ostro zavrača ter trdi, da mu nihče nič ne more zaradi omenjene imunitete.

8 let je živela v strahu.

Zaradi slednjega ga je pred dnevi okrcal španski premier Pedro Sanchez, ki je prepričan, da bi moral Juan Carlos javno pojasniti, kaj se je dogajalo. »Mislim, da kralj ne bi smel biti nedotakljiv. Da vladar ne more ničesar narediti narobe, je zastarelo in niti malo primerno za moderno demokracijo,« je še dodal Sanchez.