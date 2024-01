Ta slavni par skoraj ni dočakal pomembne obletnice poroke

Pevka Pink in njen mož Carey Hart sta praznovala 18. obletnico zakona, ki je po burnem obdobju skoraj ne bi dočakala, piše metro.co.uk.

Pink, katere pravo ime je Alecia Beth Moore, in nekdanji voznik motokrosa Carey Hart sta par že skoraj 22 let, s prstanoma sta zvezo potrdila leta 2006, sta starša 12-letne Willow in šestletnega Jamesona.

Čeprav sta sedaj močnejša, kot kdajkoli prej je Pink priznala, da sta se v preteklosti igrala z idejo, da bi se razšla.

Pevka je obletnico obeležila z objavo na instagramu, kjer je nanizala nekaj utrinkov iz njunega razmerja.

»Ljubezen se vse življenje vrača na mizo. Skoraj ne bi dočakala te obletnice. No, in še nekaterih, če sem odkrita,« je začela zapis in nadaljevala: »Ko sem te pred 22. leti spoznala, sem želela samo nekoga, ki mi ne bi lagal.

Nisem imela pojma o predanosti, grajenju življenja, intimi, zaupanju …«

In čeprav priznava, da je zakon lahko prekleto težak, je očarana in vzhičena zaradi zvestobe, zgodovine, odpuščanj in trdnosti ter navdušena nad tem, kako se lahko ljubezen vedno povrne.

»Ponosna sem, da nama je uspelo. Najine rane nosim z dvignjeno glavo. Ti si moja trmasta, trdna, lepa in neuničljiva, skala.

Družina, ki sva jo zgradila, zgodbe, ki sva jih stkala skupaj, so vredne več kot na tisoče nagrad, ki bi jih mi kdo dal. Ljubim te, ljubim naju. «

Pink in Carey sta zvezo začela leta 2001, se za kratek čas leta 2003 razšla, leta 2005 je ona zaprosila njega.

Ob 12. obletnici se je pošalila iz razhoda: 12 let zakona danes. 16, če štejemo še leta, ko sva se odločala, ali bova skupaj živela ali se bova skupaj potolkla. Od tedaj je vse skupaj čudovita mešanica vsega.«

V enem od intervjujev je zaupala, da je terapija čudežno vplivala na njun zakon, kjer sta dva trmasta idealista in ju obdržala skupaj.