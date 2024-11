Srbski reper razburja: Ženski ni treba hoditi v službo, če ima ob sebi sposobnega moškega (VIDEO)

Kontroverzni srbski reper Dragomir Despić, bolj znan pod umetniškim imenom Desingerica, s svojimi izjavami v javnosti pogosto dvigne veliko prahu.

Tokrat ga je televizijska voditeljica spraševala, ali za hčerkico skrbi žena, medtem ko on spi čez dan. Kot je odgovoril, žena praktično ves čas skrbi za njuno hčerko, saj da je to njena naloga, njegova pa, da ustvarja in služi denar.

Na vprašanje voditeljice, ali njegova žena hodi v službo, je odgovoril, da ne. »Nikoli ni delala. Zakaj bi, če ima ob sebi sposobnega moškega?« Izrazil je tudi prepričanje, da ženskam na splošno ne bi bilo treba delati, če bi imele ob sebi sposobne moške.

Kaj vse je povedal, si lahko ogledate v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se posnetek naloži).