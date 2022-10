Šokantna poteza sestre Kardashian (FOTO)

Ena izmed sester Kardashian, Kourtney, je šokirala svoje sledilce z objavo fotografijo svoje hčerke. Precej negodovanja je namreč sprožila oprava desetletne hčerke Penelope, ki pred fotografskim objektivom pozira v karirastem kompletu, suknjiču in zelo kratkem krilu. Pravo zgražanje staršev oa si bili deležni čevlji s precej visoko peto in ujemajoče nogavice dokolenke. Menijo namreč, da je izbira oblek in cevlje veliko primernejša za odraslo osebo kot desetletnico. Sprašujejo se tudi, ali so bila oblačila, čevlji in modni dodatki res izbor deklice ali predvsem njene mame, ki se je hotela s fotografijo le pohvaliti na družbenem omrežju in je to le nov način za zbujanje pozornosti sledilcev, vajenih že skoraj vsega s strani te družine, predane resničnostnim šovom.

Kourtney je najstarejša izmed sester Kardashian, trenutno srečno poročena z bobnarjem Trevisom Bakerjem, hči Penelope pa ima z nekdanjim možem Scottom Disickom. Kourtney se je v nemilosti sledilcev zaradi načina vzgoje otrok znašla že v preteklosti. Kot primer neprimernega reagiranja tuji mediji navajajo, ko je odpustila varuško, in sicer zato, ker jo je Penelope opraskala. Da, prav ste prebrali. Penelope je opraskala varuško, a varuška je zaradi tega izgubila službo.

Med glasne kritike se je uvrstila tudi njena mama Kim, ki meni, da je določene meje otrokom nujno postaviti. To ali pa bodo v prihodnosti plačevala profesionalce, da bodo popravljali njene napake. Ali se bo kakšen nasvet ali kritika prijela svojeglave Kourtney, bomo poročali v prihodnje.