Poglejte, kako sta si še tretjič obljubila večno zvestobo (FOTO)

V nedeljo se je v naši soseščini odvila poroka, ki so jo ameriški mediji označili kar za poroko leta. Večno zvestobo sta si že tretjič obljubila resničnostna zvezdnica Kourtney Kardashian in bobnar Travis Barker. Za ta posebni dogodek sta zaljubljenca izbrala romantični dvorec Brown nad italijanskim mestecem Portofino.

Zaradi poroke je bil več dni zaprt za javnost, saj je bilo treba pripraviti vse potrebno za razkošni dogodek, ki so se ga poleg članic najslavnejše ameriške družine udeležili njihovi zvezdniški prijatelji, med njimi nevestina prijateljica ​​Megan Fox s partnerjem Machine Gun Kellyjem ter ženinovi kolegi iz skupine Blink-182.

Na matični urad v Los Angelesu

Družina Kardashian je na zahodno obalo Italije prispela že par dni pred poroko in s pohajkovanjem po mestu so dekleta vzbujala nemalo pozornosti, saj so bile vse, od najmlajše do najstarejše, ves čas od glave do pet oblečene v stvaritve Dolce & Gabanna, zaradi česar so se mediji celo šalili, da je modni dvojec uradni sponzor poroke.

Nevesta je bila od glave do pet oblečena v stvaritve Dolce & Gabanna. FOTO: Instagram

Poskrbela sta denimo tudi za udobje gostov, blazine, ki so jih namestili na čolne, s katerimi so svate vozili do prizorišča poroke, so namreč prav tako nosile podpis D & G. Oboževalci Kardashianovih so na obredu sicer najbolj pogrešali nevestinega brata Roba Kardashiana in Caitlyn Jenner, namesto slednje je nevesto do oltarja popeljala njena mama Kris Jenner, ki je bila še bolje razpoložena kot njena najstarejša hči in ves čas nasmejana do ušes.

Prav tako na poroko ni bilo očeta Kourtneyjinih otrok in bivšega partnerja, s katerim sta bila skupaj deset let, Scotta Disicka, brez spremljevalca je ostala celo najslavnejša med sestrami Kim Kardashian, saj je njen novi izbranec Pete Davidson v New Yorku snemal svojo zadnjo oddajo Saturday Night Live.

Kot rečeno, je bila to za Kourtney in Travisa že tretja poroka. Prvič sta se drug drugemu zaobljubila kje drugje kot v Las Vegasu, a se je kmalu izkazalo, da poroka ni veljavna, saj nista imela pri sebi vseh potrebnih dokumentov.

Zbližala sta se med pandemijo Kourtney in Travis sta prijatelja in soseda že leta, je pa slednji pred časom priznal, da je njegovo pozornost najprej pritegnila Kim, ki jo je opazil, ko je še delala kot asistentka Paris Hilton. Pozneje se je raje poročil z manekenko in nekdanjo misico Shanno Moakler, z družino Kardashian pa je stkal globoke prijateljske vezi. Njegov zakon je razpadel leta 2008, a je minilo še desetletje, preden sta s Kourtney ugotovila, da sta več kot le dobra prijatelja. Govorice, da sta postala par, so se začele širiti leta 2018, ko so ju skupaj opazili na več dogodkih, a zadeve takrat nista želela komentirati. To se je zgodilo šele januarja lani, ko sta priznala razmerje, zbližala pa da sta se prav med pandemijo covida-19, ko sta med zaprtjem države in prepovedjo potovanj veliko časa preživela skupaj.

Kot sta pozneje dejala, je šlo bolj »za vajo«, z dejstvom, da pravzaprav nista zares poročena, pa se nista pretirano obremenjevala. Drugič sta celotno reč vzela bolj resno in pred odhodom v Italijo obiskala matični urad v Los Angelesu, kjer sta se v prisotnosti zgolj dveh prič, nevestine babice in ženinovega očeta, poročila civilno, zdaj je v Italiji sledil še cerkveni obred s slavjem.

Vrtnice in sveče na plaži

Kourtney, ki je aprila dopolnila 43 let, je sicer dolgo čakala na moškega, s katerim bi bila pripravljena stopiti pred oltar. Njen bivši partner Scott je večkrat izrazil željo, da bi se poročila, a mu Kourtney v vseh letih, ko sta bila par, ni uspelo prepričati. Je pa Travisu to uspelo po le nekaj mesecih zmenkarij.

Oktobra lani je svojo drago presenetil, ko je plažo v Santa Barbari dal okrasiti s stotinami rdečih vrtnic in sveč, nato pa ji je izročil še diamantni prstan, vreden skoraj milijon evrov. Rdečih vrtnic ni manjkalo niti na poroki, bile so v nevestinem šopku, krasile so tudi obleke družic in prostor okoli oltarja, kamor so pogrnili tudi rdečo preprogo.

Italijo izbrala tudi Kim V Italiji, natančneje v Firencah, se je na današnji dan leta 2014 tretjič poročila tudi Kourtneyjina sestra Kim Kardashian. Žal s takratnim izbrancem Kanyejem Westom danes ne bosta slavila obletnice, saj sta medtem že šla vsak svojo pot in trenutno na sodišču bijeta sodno bitko za skrbništvo nad štirimi otroki, razdeliti si morata tudi premoženje. Vsaj s slednjim večjih težav ne bi smelo biti, saj sta pred poroko sklenila predporočno pogodbo.

Mladoporočenca si zdaj želita ljubezen okronati še z naraščajem, a če Kourtney nekoč s tem ni imela težav, pa so leta, kot kaže, naredila svoje, saj se menda že več mesecev zaman trudita, večkrat sta že obiskala kliniko za zdravljenje neplodnosti. Kourtney ima sicer iz zveze s Scottom Disickom 12-letnega sina Masona, devetletno hčer Penelope in sedemletnega sina, ki sta mu nadela ime Reign. Iz prejšnjega zakona ima naraščaj tudi Travis, in sicer 18-letnega sina Landona in 16-letno hčer Alabamo.

Oltar so krasile rdeče vrtnice. FOTO: Instagram