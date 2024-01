Sofia Vergara kot neizprosna kokainska botra

»Edini moški, ki mi je kdaj nagnal strah v kosti, je bila ženska z imenom Griselda Blanco.« Tako je zloglasni mamilarski kralj Pablo Escobar nekoč dejal o ženski, ki je zgradila enega najbolj dobičkonosnih narkokartelov v zgodovini in je bila ime, pred katerim so v 70. in 80. letih vsi trepetali.

Ljudi je dala menda ubiti že, če so jo grdo pogledali. Lastnoročno je na oni svet spravila svoje tri može, zato so ji rekli črna vdova. Prvi umor je zagrešila pri komaj 11 letih, ker ji družina 10-letnika, ki ga je ugrabila, ni želela plačati odkupnine.

Kolumbijska igralka se je prelevila v šefico narkokartela. FOTO: Netflix

25. januarja prihaja na spored.

Sofia je zaradi vloge morala čim bolj zmanjšati svoje seksi obline. FOTO: Profimedia

Zgodba o kokainski botri Griseldi, ki je bdela nad milijardo in pol vrednim mamilarskim imperijem, ta se je raztezal od njene rodne Kolumbije prek Miamija do New Yorka, že prihodnji teden v obliki šestdelne miniserije prihaja na Netflix. Neizprosno kokainsko šefico je zaigrala Sofia Vergara. »Užitek in trpljenje hkrati je bilo biti del tega projekta,« je dejala igralka, ki smo jo bolj kot v dramah vajeni v komičnih vlogah.

Precejšen telesni davek

Preobrazba lepe Sofie bohotnih ženskih oblin je bila popolna. In če vprašate igralko, tudi boleča. Zvezdnica se namreč ni želela zanesti zgolj na filmsko masko in z uporabo protez spremenjeni videz, z Griseldo je želela dihati, se z njo zliti v eno. »Trudila sem se spremeniti, kolikor se je dalo, a da ob tem ne bi bilo videti, kot da sem se oblekla v pustni kostum,« je dejala Sofia, ki je svoje polno oprsje in zadnjico zaradi vloge stisnila z nekakšnim steznikom.

Griseldina zgodba kar trikrat Ustvarjalci prihajajoče Netflixove serije niso edini, ki so Griseldino zgodbo sklenili prenesti na filmski trak. Leta 2018 je kokainsko šefico v biografskem filmu namreč že upodobila Catherine Zeta-Jones, v novem HBO-jevem filmu pa se bo vanjo prelevila Jennifer Lopez.

Griseldo Blanco je pri 69 letih s strelom v glavo ubil neznanec na motorju. FOTO: Reuters

»Naredila sem se tako drobno, kot je le šlo,« je povedala, ta utesnjujoča steznika pa sta ji tudi preprečila, da bi se med hojo pozibavala in zapeljivo migala, kot ima kot ženska latino rodu pač v krvi. »V tej neudobni in zame nenaravni drži sem bila pol leta. V vsem tem času le enkrat nisem vstala iz postelje – preprosto zato, ker nisem mogla.« Zaradi vloge nenaravna hoja in skoraj verižno kajenje sta igralki namreč izstavila precejšen telesni davek, »mislim, da sem si zaradi te drže poškodovala medvretenčni disk«.

Zabavno snemanje

Zaradi težav s hrbtenico, ki so posledica njene upodobitve Griselde, zdaj hodi na fizioterapijo. A kljub temu in bolečinam pravi, da je bilo vredno. Snemanje Griseldine zgodbe je bilo zanjo namreč edinstvena izkušnja. »Morda tako ne bom več razmišljala čez deset let, ko bom morda potrebovala kakšno operacijo, a če me vprašate zdaj, je bilo vredno vsega. Snemanje je bilo zabavno, naporno, zahtevno. Drugačno in edinstveno.«

Netflixova serija s preprostim, a zgovornim naslovom Griselda prihaja na pretočno platformo 25. januarja. Ob Vergarovi, ki je sodelovala tudi kot producentka, so zaigrali še Vanessa Ferlito, Alberto Ammann, Christian Tappan, Alberto Guerra in Diego Trujillo.