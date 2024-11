Slavna igralka razkrila, da je lezbijka

Igralka Chloe Grace Moretz je razkrila, da je istospolno usmerjena, in na družbenih omrežjih izrazila podporo demokratski kandidatki Kamali Harris.

27-letna zvezdnica je ob objavi na instagramu poudarila pomembnost varovanja pravic žensk do izbire glede lastnega telesa, kar je v skladu z volilnimi obljubami Harrisove. Chloe je dodala, da verjame v pravno zaščito za LGBTQ+ skupnost ter dostop do zdravstvenih storitev in oboževalce spodbudila k predčasnemu glasovanju.

Chloe je bila med letoma 2014 in 2018 v zvezi z Brooklynom Beckhamom, sinom Davida Beckhama, s katerim sta na volitvah leta 2016 skupaj javno podpirala Hillary Clinton. Kasneje so Chloe povezovali s Kate Harrison, s katero naj bi bila v razmerju.