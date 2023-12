Skrivno orožje Kate Middleton: tako se brani pred obtožbami o rasizmu

Kate Middleton tudi potem, ko je izšla knjiga Omida Scobieja Endgame, v kateri avtor namiguje, da je prav ona bila tista, ki se je spraševala o barvi kože tedaj še nerojenega Archieja, sledi nenapisanemu pravilu britanske kraljeve družine, ki se glasi: nikoli se ne pritožuj in nikoli ne pojasnjuj.

V pogovoru za britanski tabloid The Sun je strokovnjakinja za odnose z javnostjo Denise Palmer-Davies zaupala trik, s katerimi se Kate zoperstavlja takšnim in drugačnim napadom.

Kot je povedala Denise, uporablja učinkovito in močno orožje, ki se ga je posluževala že pokojna kraljica.

»Med nekdanjo in bodočo kraljico je veliko podobnosti. Pokojna monarhinja je bila močna, dostojanstvena ženska, spoštovana širom sveta.

In sedaj je tu Kate, ki premore prav tolikšno moč in dostojanstvo.«

»Predana je dolžnostim in dobrodelnosti, s tem gradi javno podobo, pridobiva na priljubljenost in je vse bolj spoštovana,« je povedala strokovnjakinja in dodala:

»Mislim, da ji prav to spoštovanje in uglajenost najbolj pomagata v težkih časih in v soočanju z napadi.«

Valižanska princesa je skupaj s svojimi otroki pred kratkim obiskala dobrodelni center Baby Bank, kjer so s prostovoljci pripravljali darila za otroke iz revnih družin in gostila božični koncert v opatiji Westminster ter s pokončno držo pokazala, da ji obtožbe ne morejo do živega.

»Videli smo, kaj ji res veliko pomeni, spremljamo jo lahko med pomembnimi kraljevimi zadolžitvami, vedno je sproščena, nasmejana in to je njen najmočnejši ščit.

Ščit, ki je v resnici sestavljen iz moči in stoicizma,« je še povedala Denise.