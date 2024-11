Sin Danijela Popovića poročil Magdaleno, ki jo je spoznal pred devetimi meseci (FOTO)

Sebastian Popović, sin znanega glasbenika Danijela Popovića, se je pretekli vikend poročil z Magdaleno Kipson, stevardeso, ki jo je spoznal pred devetimi meseci na letu v Berlin. Na poročni zabavi so gostje uživali v odličnem vzdušju, vrhunec večera pa je bil nastop Danijela, ki je zapel nekaj svojih hitov.

Sebastian in Magdalena sta dahnila usodni da. FOTO: Instagram

Sebastian je goste dodatno zabaval s pesmijo Heroj ulice.

Sebastian je po poročanju Indexa o svoji ljubezenski zgodbi povedal: »Ko sem Magdaleno prvič videl, sem vedel, da je prava. Po letu sva šla še isti dan na pijačo, in tako se je začela najina ljubezen.« Dodal je, da sta hitro ugotovila, da je čas za poroko: »Ko čutiš, da je to to, ni kaj čakati.«

Danijel Popović. FOTO: Instagram

