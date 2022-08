Državljanstvo mu preprečuje nastop na Evroviziji

Pesem, ki je bila izjemno priljubljena v osemdesetih letih in je Jugoslavijo zastopala na Evroviziji leta 1983, je bila Džuli. Odpel jo je legendarni Danijel Popović in zelo hitro je postala velika uspešnica po vsej bivši Jugoslaviji, pa še danes ni dobre zabave brez nje. Drugo leto bo minilo 40 let od Danijelovega nastopa na Evroviziji, jubilejnih 50 let pa od začetka kariere.

Danijel je prejel veliko nagrad in priznanj. FOTO: Osebni arhiv

66-letni Črnogorec, ki ni samo pevec, temveč tudi aranžer, producent, tekstopisec in avtor mnogih uspešnic naših znanih glasbenikov, še vedno veliko nastopa in ustvarja glasbo zase in za druge. Želel bi si tudi možnost zastopanja Slovenije na Evroviziji, pa mu to preprečuje državljanstvo, glede katerega se zapleta že dolga leta, čeprav Danijel živi v Sloveniji že 16 let.

Pevec ima štiri otroke iz prejšnjih zakonov, že 16 let pa je srečen v objemu žene Aleksandre, s katero si delita tudi mnoge težave, ki jih prinese življenje, a rešuje ju močna ljubezen in vera, da dobro premaga zlo.