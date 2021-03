Se spomnite tega kultnega filma? Zdaj bo morilčev dom penzion

Za pogumne obiskovalce

Pred tridesetimi leti je upodobil strašljivega Hannibala Lecterja. FOTO: Luke Macgregor/Reuters

260

tisoč evrov je odštel za hišo groze.

Leta 1991 je v hišo groze lahko pokukal ves svet, no, vsaj ljubitelji strašljivega žanra. Takrat so namreč obiskovalci kinematografov trepetali ob grozljivki Ko jagenjčki obmolknejo, eden od vrhunskih prizorov pa je nedvomno tisti, v katerem se je junakinja Clarice Starling () pogumno spopadla z okrutnežem Buffalom Billom, in to v jedilnici njegovega doma. Ta je končno našel novega lastnika, ki pa bo nekdanjo družinsko hišo preobrazil v penzion.In jo po pričakovanjih opremil s spominki iz ikoničnega filma, ki je nastal po knjižni predlogiin ki si je kot tretji v zgodovini prislužil oskarja v petih najpomembnejših kategorijah, za najboljši film, režijo in scenarij ter glavni vlogi, v katerih sta blestelain Fosterjeva.je filmski navdušenec, ki je več kot zadovoljen z nakupom nepremičnine v Perryopolisu v Pensilvaniji, za hišo pa je odštel 260.000 evrov.A naložba se mu bo nedvomno splačala, je prepričan: po preureditvi ter odpravi protikoronskih ukrepov mu bo hiša, ki ji bo za pristno doživetje dodal še klet, prinesla premoženje, obiskovalce, tako tiste, ki bodo pri njem prespali, kakor tiste, ki si bodo zgolj prišli ogledat muzejsko predstavitev, pa bo ponesla v srce verjetno najuspešnejše psihološke grozljivke vseh časov.Kot smo že pisali, sta nepremičnino leta 1976 kupila zakoncain, ki sta filmski ekipi oddala hišo in posestvo, pozneje pa sta se odselila in hišo dolgo oddajala. Lani sta jo sklenila prodati, a jima je načrte prekrižala epidemija, zaradi katere je nepremičninski trg obstal, vendar je filmska slava vendarle zmagala in jima končno prinesla tudi kupca.Kot pravita, je hiša izjemno domačna, ima štiri spalnice, verando ter prostorno kuhinjo z jedilnico, na vrtu pa bazen. In vagon: gre namreč za spomenik, postavljen v poklon nekdanji železniški postaji in pošti, ki sta stali nekoč na posestvu.