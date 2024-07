Še je upanje za lepši svet! Poglejte, kaj je vplivnež naredil brezdomki, video postal viralen (VIDEO)

Človeštvo je lahko ponosno na marsikateri svoj dosežek, niti približno pa ne more biti na to, da je med nami še vedno ogromno revnih ljudi. Morda se bo nekoč, ko bo umetna inteligenca delala namesto nas, spremenilo in revnih ne bo več, a ta hip še nismo tam. Do takrat bo med nami še veliko ljudi trpelo pomanjkanje. Bo pa vsakič lepo videti, ko se bo kdo dvignil iz brezna revščine, kar je do neke mere uspelo eni izmed brezdomk, ki jo je s krasnim darilom osrečil znani vplivnež Isaiah Garza.

Omenjeni vplivnež je osrečil brezdomko, ki je bila, kot je razkril, brez doma več kot 10 let. Pomagal ji je, da je spet prišla do strehe nad glavo.

Kot je videti v njegovem videu, se je pripeljal k njej na smetišče, kjer ji je izroči darilno vrečko, v kateri so bili ključi njenega novega doma. V videu lahko tudi vidimo, da je njen novi dom zelo lepo opremljen. V njem je velika postelja, zofa, televizija ...

»Toliko sem se naučil iz tega dne in postopka, kako ji pomagati. Ona je neverjetna duša in nikoli ne bom pozabil tega čudovitega trenutka,« je Garza zapisal v svoji objavi na instagramu.

Kot je razkril, je bil sicer tudi sam pred časom brezdomec. Zaradi tega se lahko še lažje poistoveti z ljudmi, ki jih je doletela ta usoda.