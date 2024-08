Sanjal jo karieri v Real Madridu, nato je zapeljal 18 let starejšo bogatašinjo! Družina ga je obsojala, a živi kot šejk

Sergio Carrallo je sanjal, da bi postal zvezda Real Madrida, medtem ko je napredoval skozi mladinske selekcije kraljevskega kluba. Namesto nogometne kariere pa je postal znan po poroki z 18 let starejšo milijonarko.

V mladinskih kategorijah je Carrallo veljal za velik talent v Realu, vendar njegov prehod iz mladinske v člansko ekipo ni bil uspešen. Že pri 24 letih se je Carrallo odločil zapustiti nogomet, čeprav so mnogi pričakovali, da se bo to zgodilo še prej. Kljub temu, da ni uspel kot nogometaš, Španec danes živi razkošno, zahvaljujoč poroki z 18 let starejšo bogatašinjo Caroline Stanbury. Njena družina velja za eno najbogatejših v Veliki Britaniji, pred Carrallom pa je bila 15 let poročena s turškim trgovcem z nafto Kemo Habibom, s katerim ima tri otroke.

Caroline je v Angliji znana kot igralka in televizijska osebnost, Carrallo pa je skoraj vedno z njo, redno snemata videoposnetke za družbena omrežja in obiskujeta eksotične destinacije. Spoznala sta se, ko je Sergio študiral v ZDA. »Odkar sva se spoznala, se nisva ločila. Sva sorodni duši. Oče mi je rekel, da mi bo dal ves denar na svetu, če prekinem zvezo, mama pa je začela jokati, ko je izvedela za najino razmerje. Na koncu sta jo spoznala in zdaj jo imata rada kot lastno hčer,« je nesojeni nogometaš izjavil za Mundo Deportivo.