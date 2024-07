S Schumacherjem je bila poročena 14 let, je vedela, da je gej?

Nekdanji voznik formule ena Ralph Schumacher je na družbenem omrežju instagram objavil posnetek, s katerim je svetu sporočil, da je gej.

Na fotografiji brat Michaela Schumacherja skupaj s partnerjem gleda sončni zahod.

Mnogi so paru, zlasti nekdanjemu dirkaču, čestitali, ker si je upal razkriti svojo spolno usmerjenost, potem, ko je bil 14 let poročen s Coro Schumacher, s katero imata 14-letnega sina. Par se je ločil leta 2015.

Kdo je Cora Schumacher?

Rodila se je kot Carolina- Cora Brinkmann, z nekdanjim voznikom formule ena sta v zakon stopila leta 2001, zveza se ni obnesla, vendar sta tudi po ločitvi ostala prijatelja.

Ralph je tako januarja letos, čestital bivši ženi za vstop v resničnostni šov.

Domneva se, da je ona vedela za spolno usmerjenost moža in da je bila prav ta najbrž razlog za ločitev.

Cora je nemška igralka, bivša dirkačica in televizijska osebnost. Je hčerka lastnika nemškega bencinskega servisa Gerda Brinkmanna in njegove žene Ingrid, po srednji šoli je študirala komunikacijske vede in sočasno delala tudi kot model.

Večkrat je bila na naslovnici nemškega časopisa GQ, nato pa se je začela ukvarjati z dirkanjem. Ima 47 let in je na platformi za odrasle Only Fans.

Dirkaška kariera

Leta 2004 je pod vplivom moža zašla v ta svet. Debitirala je kot del ekipe Mini Challenge v Mini Cooperju v Nemčiji z rezultati je večkrat prepričala, leta 2006 je podpisala pogodbo s SEAT-om, s čimer je postala najbolje plačana dirkačica tistega časa in četrta najbolje plačana med dirkači v Nemčiji.

Nanizala je več uspehov, nato vzela predah in se pojavila v plesnem šovu.

Po ločitvi od Ralpha se je vrnila za volan, vendar leta 2018 s to kariero povsem zaključila.

Kaj poreče njun sin?

Cora in Ralph sta 23. oktobra 2001 dobila sina Davida, ki se prav tako ukvarja z dirkanjem, piše Stil.rs.

Na očetovo objavo se je odzval s komentarjem: »Zelo sem vesel, da si končno našel nekoga, ob katerem se počutiš sproščeno in varno, vseeno, ali je to moški ali ženska.

Sto odstotno te podpiram, ti želim vse najboljše in ti čestitam,« povzema portal Crash.net.