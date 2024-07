Razdirala je razmerja, na koncu pa zapeljala predsednika

Zadnjih volitev v Franciji se je udeležila tudi žena nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja 56-letna Carla Bruni.

Njeno osebno, sploh ljubezensko življenje, je bilo v preteklosti deležno velike pozornosti.

V mlajših letih je med drugim slovela zaradi afer s slavnimi imeni, kot so Mick Jagger, Eric Clapton, Kevin Costner in še mnogi drugi.

Leta 1998 je zapustila modni svet in se posvetila pisanju ter petju šansonov. Njena zveza z Mickom Jaggerjem osem let prej ni trajala, je pa povzročila veliko krizo med njim in njegovo tedanjo ženo Jerry Hall.

Pripisovali so ji romanco z Donaldom Trumpom tedaj, ko je bil on poročen z Marlo Maples. Carla naj bi bila razlog za njuno ločitev leta 1991, vendar je Brunijeva to večkrat zanikala:

»To se nikoli ni zgodilo, presenečena sem bila, ko so mediji pisali o tem,« je denimo leta 2017 pojasnila za People.

Aferi s Claptonom in Costnerjem nista bili trajni, kot tudi ne zveza z igralcem Vincentom Perezom. Njegova tedanja partnerka Jacqueline Bisset ga je zapustila potem, ko je v njegovo življenje prišla Carla.

Škandalozen ljubezenski trikotnik

Carla Bruni je leta 2001 dobila sina s francoskim filozofom Raphaelom Enthovenom. Tega je spoznala na oddihu s tedanjim ljubimcem Jean-Paulom Enthovenom, Raphaelovem očetom.

Carla se je na koncu poročila z mladim filozofom, oče pa se mu je odrekel zaradi objave avtobiografskega romana Prihranjen čas.

»Nočem, da se naše ali življenje koga drugega objavlja v javnosti. Zakaj bi jaz in ljudje, ki jih imam rad, trpeli zaradi radovednih pogledov in nekoga, ki želi očrniti naše ime?

Ima kdo pravico, da z obraza nekoga sname masko, ki jo vsak včasih potrebuje? In to brez privolitve, zgolj zaradi svojega zadovoljstva?« je jezen izjavil za Le Figaro.

»Žalosten sem. Moje srce je zlomljeno. To je grozna knjiga za vse, ki so, kot jaz, imeli radi Raphaela, a se je obrnil proti nam,« je še dejal Jean-Paul, ki mu je sin speljal ljubico, se zaradi nje ločil od žene Justine Levy in se poročil z Brunijevo.

Od škandalozne ženske do prve dame

Zaklon je leta 2007 razpadel in Carla je šla z življenjem naprej. Spoznala je 15 let starejšega Nicholasa Sarkozyja, se vanj zaljubila na prvi pogled.

Francoski predsednik od leta 2007 do leta 2012 se je v tistem obdobju ravno ločil od Cecilie Atias.

Njuna zveza je dvignila veliko prahu, saj so njegovi politični zavezniki menili, da Carla ne bo primerna prva dama Francije, a sta preslišala vse kritike, vztrajala v zvezi in se nista ločila niti tedaj, ko je bil on leta 2021 zaradi korupcije obsojen na triletno zaporno kazen.

Še več, leta 2011 se jima je rodila hčerka Gulia, piše kurir.rs.