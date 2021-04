Punker vzorno skrbi za hudo bolno ženo

Zaslovel je kot frontman legendarnega benda. FOTO: WIKIPEDIA

Konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja je bilv javnosti znan kot, frontman londonske punk skupine Sex Pistols, njegovo življenje pa se je poleg glasbe v glavnem vrtelo okrog heroina. Tudi v ljubezni ni imel sreče, dokler ni spoznal bogate Nemkein se z njo leta 1979 poročil.Zakon je preživel vse mogoče vzpone in padce, pred tremi leti pa se je par znašel na najtežji preizkušnji doslej. Nori so namreč diagnosticirali alzheimerjevo bolezen, ki od takrat počasi, a vztrajno napreduje. Lydon je nenadoma postal ženin oskrbovalec, saj ni več sposobna skrbeti zase, in čeprav je na trenutke zelo težko, 65-letnik priznava, da je bilo še težje sprejeti, da se zdravstveno stanje njegove ljubljene nikoli ne bo popravilo.V malce tolažbe mu je edino dejstvo, da Nora, ki se ne spomni skorajda ničesar več, menda še vedno ve, kdo je on. »Alzheimerjeva bolezen je zlobna, utrujajoča in počasna, a boriva se skupaj. Zavedam se, da se bo nekega dne spremenila v nekaj resnično groznega, kljub temu pa se z njo poskušava spopadati kolikor se da dostojanstveno. Nikoli si nisem mislil, da bom pristal, kjer sem, in veliko lažje bi bilo, da bi pač pobegnil in se pretvarjal, da skrb za Noro ni moja odgovornost, res namreč nisem podpisal, da bo tako, kot je, vse se je spremenilo, a nikamor ne grem,« je dejal glasbenik, ki dodaja, da je mislil smrtno resno, ko je ženi pred dobrimi 40 leti obljubil, da ji bo za vedno stal ob strani v dobrem in slabem.»Ponosen sem na to, da se trudim zanjo biti najboljša verzija sebe. Ljubiva se, pravzaprav se obožujeva, da lahko to rečeš o nekom po toliko letih, ni kar tako,« še pravi Lydon, ki se zaveda, da ima tudi veliko srečo, da jima ne manjka denarja, saj mu je tako veliko lažje skrbeti za bolno ženo. Ne le, da so zdravila in zdravstvena oprema precejšen finančni zalogaj, John je moral sanirati že dve hiši, ki ju imata v lasti zakonca, saj je 78-letna Nora v obeh po nesreči zanetila požar. Po požaru se je tudi odločil, da so plinski štedilniki prenevarni, zato jih je zamenjal z električnimi ter prevzel pripravo obrokov na svoja pleča.Žal mu je, pravi, da je o alzheimerjevi bolezni še vedno veliko neznanega in težko je dobiti primerno pomoč, zato se poskuša po svojih najboljših močeh znajti sam, pri čemer seveda posluša predloge in priporočila zdravnikov. Ti so menda zelo presenečeni, da ga Nora še vedno prepozna, ko je pozabila že tako rekoč vse drugo, a pravi, da se mu to zdi zgolj dokaz, da »ljubezen res dela čudeže«. Pri Nori je bolezen sicer že tako napredovala, da se na novih krajih zelo hitro zmede in izgubi, posledično jo zgrabi panika, pri čemer ji je nekoliko v pomoč mali rožnati plišasti medvedek, ki ga ima ves čas pri sebi. A John je ne sili iz hiše, saj ji to povzroča vedno večjo stisko, čas raje preživljata ob gledanju svojih najljubših komedij.Ustanovitelj ene najbolj znanih britanskih punk skupin je prepričan, da je Nora, kljub temu da so ji bolezen diagnosticirali šele pred tremi leti, prve znake začela kazati že leta 2010, ko je za rakom umrla njena hči. Nato se je za dolgo potuhnila, dokler ni leta 2018 izbruhnila v vsej moči. O tem, da bi jo dal v dom, kjer bi imela na razpolago 24-urno profesionalno nego in oskrbo, John Lydon ne razmišlja, čeprav priznava, da ima zaradi nemoči, ki jo čuti, ko opazuje ljubezen svojega življenja, kako počasi, a vztrajno drsi proč, pogosto samomorilske misli. Ne preostane mu drugega, pravi, kot da se poskuša sprijazniti s tem, da jo bo nekega dne, lahko že zelo kmalu, vsekakor pa prekmalu, izgubil.