Producentka, ki je Ramba Amadeusa obtožila spolnega nadlegovanja: Priznal je ...

Producentka na črnogorski nacionalni televiziji RTCG Lejla Kašić je v začetku leta pevca Ramba Amadeusa (60) javno obtožila spolnega nadlegovanja in na policijo vložila prijavo. Zdaj je znova spregovorila o dogodku in dejala, da se je saga končala, poroča 24sata.hr.

»Marca letos sem zaradi spolnega nadlegovanja prijavila Antonija Pušića, bolj znanega pod psevdonimom Rambo Amadeus. Ker je primer pritegnil ogromno pozornosti javnosti, pokazal v kakšnem mizoginem blatu se nahajamo in me neposredno izpostavil še eni vrsti nasilja - digitalnemu nasilju, danes pa je končno dobil epilog, vam zaradi obveščanja javnosti sporočam naslednje: Antonije Pušić je danes priznal krivdo in bil obsojen zaradi kršitve zakona o javnem redu in miru, njegovo ravnanje pa označili kot posebno predrzno, brezsramno in žaljivo. Zaradi tega je bil oglobljen,« je zapisala Kašićeva na družbenih omrežjih.

Dodala je, da v Črni gori spolno nadlegovanje še vedno ni del kazenskega zakonika, a je hvaležna, da je dobil vsaj kakšno kazen.

Opozorilo vsem moškim

»Zdaj, ko je vsega konec in je obsojenec dobil neko kazen, sem ponosna nase in hvaležna vsem ljudem (tako tistim, ki jih poznam kot tistim, ki jih ne poznam), ki so mi stali ob strani. Še posebej Ani iz Centra za pravice žensk in Jovani iz njihove pravne podpore. Pravim 'nekakšna kazen', ker Črna gora spolnega nadlegovanja še vedno nima v kazenskem zakoniku,« je zapisala in na koncu dodala:

»Želim, da je ta primer opozorilo vsem moškim, ki pomislijo, da bi drugo osebo brez privolitve 'oklofutali, dotaknili ali uščipnili'. Želim, da je zgled dekletom in ženskam, da ni nedotakljivih. Da nismo krive, da si tega nismo zaslužile in tudi ne namislile. Samo ne rabimo biti tiho. Nikoli. Nikomur.«