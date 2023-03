Rambo Amadeus obtožen spolnega nadlegovanja

Glasbenik Rambo Amadeus se je znašel v težavah. Producentka na črnogorski nacionalni televiziji RTCG Lejla Kašić ga je namreč javno obtožila spolnega nadlegovanja in na policijo vložila prijavo. Prav tako je v luči težkih obtožb z njim že začasno, dokler incident ne bo pojasnjen, prekinil sodelovanja Unicef, pri katerem je imel črnogorski zvezdnik vlogo ambasadorja.

Rambo Amadeus večkrat navdušuje tudi slovensko občinstvo. FOTO: Mavric Pivk

Toda čeprav so se nad Ramba, ki pogosto navdušuje tudi slovenske glasbene sladokusce, zgrnili temni oblaki, se slednji Kašićevi ne namerava opravičiti. Še več, celo priznal je, da se je je sicer nenačrtno dotaknil, »jo plosknil po zadnjici ali uščipnil«, a opravičil se ji ne bo. Česa takšnega preprosto ne more. »Vem, da me bodo mediji linčali, a osebi, ki se mi zdi manipulativna, deviantna in zlobna, bi se mi zdelo ogabno opravičiti. Opravičim se ji lahko le z dodatkom, da po moji laični oceni potrebuje zdravljenje.«

Še nikoli se ni počutila tako nemočne. To občutje je nato zamenjala jeza. FOTO: Osebni arhiv

Počilo je v soboto med snemanjem oddaje Dnevnica v Herceg Novem. Po besedah Kašićeve, ki si je dušo sprva olajšala na instagramu, je bila tarča spolnega nadlegovanja s strani gosta oddaje, »velikega intelektualca, regionalno znane in vplivne osebe, Unicefovega ambasadorja dobre volje Antonija Pušića, znanega pod psevdonimom Rambo Amadeus«. Kaj več tedaj ni povedala, a je pozneje pojasnila, da je šlo za »neprimerno in nedovoljeno dotikanje intimnega dela telesa ter skeptične komentarje, na koncu pa tudi za njegovo priznanje tega, kar je storil«. Njene obtožbe je podprl avtor in urednik oddaje Vladan Otašević, češ da Rambovo vedenje na koncu snemanja nikakor ni bilo primerno za nekoga, ki je Unicefov ambasador. Kajti medtem ko je snemanje teklo kot po maslu in je bil tudi zvezdnik ves čas vzor vsega, kar naj bi kot znana oseba bil, je potem, ko se kamere ugasnile, vse to postavil na laž. »Njegovega vedenja do naše producentke ne morem ne razumeti ne opravičiti. Mislim, da je moja dolžnost, da dogodek obsodim. Najmanj, kar lahko Rambo Amadeus stori, je, da se ji iskreno opraviči.«

Neprimerni dotiki

Ob neprimernem dotikanju naj bi se pevec nad producentko spravil tudi z besedami in jo označil za noro in neumno. »Po vsem tem mi je poslal sporočilo, češ da sem vse narobe dojela in da upa, da sva lahko prijatelja,« je dejala Kašićeva in dodala, da je njena prva občutja nemoči, kakršne še nikoli ni občutila, nato zamenjala jeza, sploh ob misli, da njen nadlegovalec kot Unicefov ambasador dela z najbolj ranljivimi v družbi.

Nad glasbenikovim neprimernim in neprofesionalnim vedenjem je bil šokiran tudi avtor oddaje. FOTO: Osebni arhiv

Prve dni po eksplozivnih obtožbah neprimernega dotikanja in verbalne zlorabe je zvezdnik molčal, nato pa je z dolgim zapisom na facebooku vendar sklenil povedati svojo plat zgodbe. Sprva je poudaril, da je bil ves čas snemanja precej zlovoljen, saj je glasno (a brez učinka) nasprotoval temu, da snemajo družino, za katero so zbirali finančno pomoč, ter jo tako stigmatizirajo.

»To se mi je zdelo strašansko kruto, nisem mogel razumeti, da je to nekomu kul in da ob tem misli, da dela dobro delo. Oddaje sem namreč le površno preletel in tedaj nisem opazil, da je družina, ki ji pomagajo, medijsko izpostavljena. Pred snemalno ekipo sem glasno protestiral, a ker je lokalna skupnost že nestrpno pričakovala moje sodelovanje v tej dobrodelni akciji, sem se pač vdal.« Nato je nadaljeval, da ni bil slabe volje le, ker je bil postavljen pred dejstvo, da mora sodelovati, temveč so mu šli na živce tudi producentkino nenehno popravljanje vsake njegove besede, njeno moraliziranje in spogledovanje.

Ogabno se mi je opravičiti osebi, za katero mislim, da je manipulativna, deviantna in zlobna.

Kar zadeva obtožb spolnega nadlegovanja, je zapisal, da se je Kašićeve ob prihodu do hiše družine, ki so ji pomagali, »nenačrtovano dotaknil, jo plosknil po zadnjici ali uščipnil. Kaj točno, ne vem. Vem pa, da vsaj z moje strani to ni imelo zveze s seksom. Želel sem ji le sporočiti, da nimam več kaj početi, da me je spravila v ponižujoč položaj.« Vse skupaj je trajalo morda eno sekundo. »Morda je bila to seksistična gesta, a nikakor ne seksualna.« Pri tem je dodal, da tega nihče ni videl ter da niti Kašićeva tedaj ni protestirala.

Vseeno pa je podčrtal, da je zanj »vsaka oblika nasilja, posebno proti otrokom in ženskam, nesprejemljiva in nagnusna. A tu zares ne čutim, da sem bil nasilen, ampak sem branil lastno dostojanstvo. Moški na njenem mestu bi jo slabše odnesel. Seveda mi je žal, da sem izgubil živce in se je dotaknil brez dovoljenja. Žal mi je, da sem se drl. To ni bilo v redu.« To je pokazal tudi s tem, da je sam poklical Unicef in jih obvestil o začasni prekinitvi sodelovanja – do razjasnitve neljubega dogodka. A opravičil, kot rečeno, se ne bo.