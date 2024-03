Princesina hči spet srečna in zaljubljena

Dva meseca po tem, ko je nečakinja monaškega kneza Alberta II. razkrila novico, da je po slabih petih letih konec zakona z Dimitrijem Rassamom, so Charlotte Casiraghi že opazili z novim moškim. Gre za večkrat nagrajenega francoskega romanopisca Nicolasa Mathieusa, ki je od rjavolase lepotice starejši osem let. Parižani so ju v zadnjih tednih pogosto opažali med sprehodi po mestu, v lokalih v središču mesta sta si tudi večkrat privoščila prigrizek ali zavila zgolj na pijačo.

Nečakinja monaškega princa Alberta II. ima iz prejšnjih zvez dva otroka.

Charlotte se je z Nicolasom menda zbližala prav v času, ko je njen zakon razpadal; v njem je našla prijatelja in tolažbo, kmalu tudi ljubezen. Kot je za francoski časnik, ki je objavil fotografije nasmejanega para med pohajkovanjem po enem od pariških parkov, povedal vir blizu 37-letni Charlotte, sta s pisateljem menda postala nerazdružljiva, v družbi drug drugega se odlično počutita in sreče se ne trudita skrivati.

Skupno jima je tudi to, da imata oba otroke, Charlotte ima iz dveh preteklih zvez dva sinova, Nicolas enega, a prihajata iz povsem različnih okolij. Mathieus je odraščal v veliko bolj skromni družini, njegovi starši so bili iz nižjega srednjega razreda, tem koreninam pa je večino življenja poskušal ubežati, zato so bili mnogi nad novico, da mu je uspelo omrežiti članico kraljeve družine, precej presenečeni.

Charlotte partnerjev nikoli ni izbirala glede na njihov status v družbi, nobeden namreč ni bil modre krvi, so pa vsi po rodu Francozi. Gad Elmaleh, s katerim je bila v zvezi slaba štiri leta, je komik in igralec, Rassam pa filmski producent.