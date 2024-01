Princ William: česa takšnega od Kate nisem nikoli pričakoval

Princ William in Kate Middleton sta poročena skoraj 13 let. Valižanska princ in princesa, katerih naziv se je iz vojvode in vojvodinje Cambridge spremenil, potem ko je Karel III. postal kralj, sta se od nekdaj trudila, da bi zgradila čim boljšo javno podobo.

Kate ima sedaj enak naziv, kot ga je imela pokojna princesa Diana, in je, tako kot je bila nekoč njena predhodnica, v javnosti ena najbolj priljubljenih članov kraljeve družine.

A kljub nekaterim podobnostim med obema ženskama in kljub dejstvu, da Kate velikokrat primerjajo z Diano, William pravi, da nikoli ni hotel, želel ali pričakoval od nje, da bi stopila v čevlje njegove pokojne mame.

Nista hitela

Ko sta se Kate in William leta 2001 spoznala na univerzi St. Andrews, je on takoj opazil, da je na njej nekaj posebnega. Poznala sta se vsaj eno leto prej, preden sta postala par in se, tudi po krajšem razhodu, leta 2011 poročila.

V intervjuju ob zaroki leta 2010 je William jasno izrazil, da ne on in ne Kate ne pričakujeta, da bo njegova nevesta druga Diana: »Nihče ne skuša stopiti v čevlje moje mame,« je povedal. »Gre za to, da bova zgradila svojo prihodnost, da bova imela svojo usodo in Kate bo pri tem zagotovo zelo uspešna.«

Vedno blizu

Čeprav Kate ni poznala Williamove mame, jo je on zaprosil z njenim zaročnim prstanom. Snaha se je pokojni tašči večkrat poklonila na različne načine, predvsem z izbiro nakita in oblek za posebne priložnosti.

Vlogo valižanske princese je vzela resno, ni pa nikoli pozabila, kdo je ona.

Ena Dianinih največjih vlog je bila biti mama svojima sinovoma, ki sta ji prinašala največ veselja. Kate je prav tako predana mama, ki otroke postavlja na prvo mesto.

Tudi sedaj, ko okreva po operaciji, je na javnost naslovila prošnjo, naj spoštuje zasebnost njene družine in naj otrokom omogoči kar najmanj stresno obdobje v času, ko je v bolnišnici, piše Showbiz Cheat Sheet.