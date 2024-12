Princ Harry in globoko obžalovanje glede selitve čez lužo

Skoraj pet let je minilo od tedaj, ko sta se vojvoda in vojvodinja Susseks odločila za korak, ki ju je oddaljil od britanske kraljeve družine in Velike Britanije.

Če je bila ta pot zamišljena kot začetek svobodnejšega življenja v Združenih državah Amerike, se očitno ni vse izšlo po načrtu.

Kot poroča New Idea, princ Harry postaja vse bolj nezadovoljen, saj ga skrbi, da sta njegova otroka oropana pomembnih življenjskih izkušenj.

»Meghan je selitev v Ameriko predstavila kot pot do tega, da bo njuna družina srečna, svobodna in relativno normalna,« pojasnjuje vir in dodaja:

»A zdi se, da to ne zanju ne za njuna otroka ne velja.«

Odkar sta se Harry in Meghan leta 2020 preselila v Montecito, petletnega princa Archieja in triletne princese Lilibet skorajda ni mogoče videti v javnosti.

»Živijo kot Zlatolaska v svojem stolpu,« pravi vir.

»Domačini Archieja in Lilibet redko vidijo skupaj s Harryjem ali Meghan na lokalnih dogodkih.«

Domneva se, da otroka obiskujeta lokalno šolo in vrtec. Nekateri spletni komentatorji so Lilibet šaljivo poimenovali Nevidi-bet, saj je princesa, ki je rojena v Kaliforniji, v javnosti še redkeje opažena kot njen starejši brat.

Harry naj bi po svojem 40. rojstnem dnevu začel razmišljati o trenutni situaciji njegove družine, in kot pravi vir, ni najbolj zadovoljen.

»Največji šok zanj predstavlja dejstvo, da je mislil, da bo vzgoja otrok stran od kraljeve družine prinesla več svobode.

Ampak v Kaliforniji se je zgodilo ravno nasprotno. Pravzaprav se zdi, da je Archiejev in Lilibetin svet še bolj zaprt, kot je bil njegov lastni, čeprav je odraščal pod okriljem britanske krone.«

Kljub kraljevskemu statusu sta Harry in njegov brat, princ William, v otroštvu pogosto zapuščala palačo.

Zlasti njuna pokojna mama, princesa Diana, je poskrbela, da sta sinova nabirala običajne otroške izkušnje, kot so obiski restavracij s hitro hrano, kina in zabaviščnih parkov.

Harry verjame, da si tudi njegova otroka zaslužita podobne priložnosti.

»Harry si želi podobne izkušnje omogočiti otrokoma, a Meghan temu nasprotuje,« pravi vir.

Po megxitu so jima odvzeli javno financirano kraljevo varovanje. To je povečalo Harryjevo zadržanost, da bi svojo ženo in otroke pripeljal nazaj v Združeno kraljestvo.

Zaradi težnje po zasebnosti in skrbi zaradi varnosti je njihovo življenje zelo zaprto.

»Princ ima občutek, da živijo v mehurčku,« pravi vir. »Začenja dojemati, da je imel kot otrok več svobode, čeprav je odraščal v palači.

Seveda Harry, tako kot Meghan, vedno daje prednost varnosti svojih otrok, a skrbi ga, da Archie in Lilibet preveč zamujata,« dodaja vir.