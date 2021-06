Prijatelji ponovno združeni: toda, kje je Gunther?

Mnogi psihologi so mnenja, da naj bi prijateljstva, ki trajajo dlje od sedmih let, trajala večno. In tako smo se za večno spoprijateljili tudi s televizijsko serijo Prijatelji, ki nas je pred malimi zasloni držala celo desetletje. V vseh teh letih prijetnih in neprijetnih televizijskih, predvsem pa življenjskih situacij smo se na like iz serije navezali kot na prave prijatelje in moramo priznati, da smo jih v obdobju po koncu serije tako pogrešali, da smo si vse epizode še enkrat ogledali.