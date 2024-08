Prevarantko več let vabili na elitne zabave

Človek bi si mislil, da so časi plemičev že davno mimo, toda plemiški nazivi, kot kaže, še vedno odpirajo vrata v visoko družbo. Vsekakor so jih na stežaj odprla v Rimu živeči Nemki Sandri Nicole Martinez, ki je samo sebe oklicala za cesarico hiše Glodeni, kraljeve hiše s sedežem v Bejrutu v Libanonu.

Na račun plemiškega naziva, ki si ga je pritaknila kar sama, je prejemala vabila na zabave in družabne dogodke v italijansko visoko družbo. Pomagalo je, da jo je v družbo uvedla kraljica rimskega družabnega življenja, danes že pokojna Guya Sospisio. Očitno nihče ni posumil, da bi bila Martinezova lahko kar koli drugega kot to, za kar se je predstavljala, saj bi že preprosto iskanje v googlu razkrilo, da je Glodeni pravzaprav mesto v mali vzhodnoevropski državi Moldaviji. Kot prevarantko so jo razkrili popolnoma po naključju.

Udeleževala se je tudi slovitega plesa vrtnic v Monaku. FOTO: Osebni arhiv

Padec 'njenega veličanstva', kot je menila, da jo je treba klicati, se je začel marca 2024, ko se je porušil zid, pod katerim je imela parkiranega svojega ferrarija. Ker je bil avto poškodovan, je bil vključen v preiskavo, med katero so policisti ugotovili, da avto sploh ni registriran. Nadaljnje raziskovanje je pokazalo, da ima drugi avtomobil v njeni lasti tablico, ki v resnici pripada nemškemu tovornjaku. Tovornjak je bil obremenjen s kaznimi za 2600 evrov. Policija je ugotovila, da se je Martinezova po Rimu vozila tako, da ni nikoli naletela na prometne kamere, saj bi te prepoznale tablico in takoj generirale kazni na njeno ime. Zdaj jo je zaradi lažnih registrskih tablic doletela kazen 100.000 evrov.

Kraljevi naziv je registrirala v Bejrutu februarja letos, v njej pa v resnici ni niti kapljice plemiške krvi. Kljub temu se ji je v svoji plemiški vlogi uspelo družiti s pravimi pripadniki kraljevih hiš, politiki, poslovneži in visokimi cerkvenimi dostojanstveniki.