Preprečili rušitev hiše, kjer je umrla Marilyn Monroe

Hišo v Los Angelesu, v kateri je umrla Marilyn Monroe, so mestne oblasti razglasile za kulturni spomenik in tako preprečile načrte sedanjih lastnikov, ki sta hišo želela porušiti. Nepremičninska dedinja Brinah Milstein in njen mož, producent Roy Bank, sta hišo v soseski Brentwood kupila lani poleti za dobrih osem milijonov evrov. Ker sta že bila lastnika sosednje, sta nameravala posest razširiti, stavbo, v kateri se je veliko prezgodaj končalo življenje ikonične igralke, pa podreti. Ko se je razvedelo, kaj načrtujeta premožna zakonca, so na noge planili oboževalci Marilyn Monroe in od mestnih oblasti zahtevali, da rušenja ne dovolijo.

Marilyn Monroe tudi 61 let po smrti ostaja ena najbolj ikoničnih zvezdnic vseh časov. FOTO: Afp

36 let je bila stara, ko je umrla.

»V celotnem Los Angelesu ni osebe ali kraja, ki bi bila bolj ikonična, kot sta Marilyn Monroe in njen dom v Brentwoodu,« je dejala Traci Park, predstavnica mestnega sveta, medtem ko sta Milsteinova in Bank vztrajala, da je Marilyn v tej hiši živela manj kot eno leto, in še to zgolj občasno, poleg tega so lastniki v zadnjih letih na nepremičnini spremenili toliko reči, da je izgubila zgodovinsko vrednost.

V Los Angelesu ima na pločniku slavnih tudi svojo zvezdo. FOTO: Stringer/Reuters

Zakonca sta še dodala, da je prav zaradi te hiše v soseski življenje postalo neznosno, saj se pred njo dan za dnem zgrinjajo trume turistov, ki si želijo videti, kje je za vedno zaprla oči privlačna starleta. Milsteinova in Bank sta sicer že pridobila dovoljenje za rušenje in se nameravata na odločitev mestnega sveta tudi pritožiti.

»Postopek, ki je pripeljal do prepovedi, je bil neustaven in pristranski. Moja klienta sta z nasprotno stranjo poskušala najti kompromis, a so mestni svetniki, združenja stanovalcev in druge civilne skupine preprosto ignorirali vse njune predloge,« je bil oster odvetnik zakoncev Peter C. Sheridan, ki je prav tako prepričan, da je več kot 14 lastnikov, ki so se na posesti v Brentwoodu zvrstili med Monroejevo in njegovima klientoma, nepremičnino močno spremenilo, tako da ni več mogoče govoriti o kulturnem spomeniku.

Trume turistov, ki se zgrinjajo pred hišo, menda motijo sosede. FOTO: Mike Blake/Reuters

Marilyn je hišo v španskem kolonialnem slogu leta 1962 kupila za 75.000 dolarjev in nekaj mesecev pozneje je bila mrtva. Usodne noči, bilo je na peti avgust, je njena hišna pomočnica prespala v hiši in se ob treh ponoči nenadoma prebudila. Menda je začutila, da je nekaj narobe. Pod vrati Marilynine sobe je videla, da v njej gori luč, a so bila vrata zaklenjena, igralka pa se na njene klice ni odzivala. Pomočnica je nato poklicala njenega psihiatra, ta je takoj prihitel v Brentwood, skozi okno vlomil v njeno sobo in Marilyn našel golo v postelji. V roki je držala telefonsko slušalko, a bilo je jasno, da je mrtva.

To je približno pol ure pozneje potrdil njen zdravnik in okrog pol petih zjutraj so bili o smrti zvezdnice obveščeni še policisti. Čas smrti je mrliški oglednik določil med 20.30 in 22.30 prejšnje noči, vzela je prevelik odmerek uspavalnih tablet.