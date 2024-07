Pogumna lepotica: moški, ki me je zlorabljal, sedi med občinstvom

Za novo miss Kansasa je bila proglašena Alexis Smith, ki je zaposlena kot medicinska sestra.

To samo po sebi ne bi bilo nič posebnega, če ne bi priložnosti ob prejetju lente izkoristila za izpostavljaje pereče problematike: zlorabe žensk in družinskega nasilja.

Človek, ki je zlorabljal njo, je na zaprepadenost občinstva sedel med njim.

Voditelj jo je vprašal, kakšna bo njena vizija, če bo zmagala na tekmovanju za najlepšo Amerike, oziroma za kaj se bo zavzemala v prihodnosti.

Njen odgovor je marsikoga pustil odprtih ust:

»Moja vizija, kot miss Kansasa bo odpraviti vse nezdrave in nasilne zveze.

Kot ste nekateri lahko videli, sem glede tega zelo čustvena, saj je človek, ki je zlorabljal mene, danes tukaj.«

»A to mi ne bo preprečilo, da bi bila na sceni in se predstavljala kot miss Kansasa.

Tako jaz kot moja skupnost si zaslužimo zdrave odnose.«

Njen odgovor je bil deležen veliko odobravanja in podpre prisotnih. Videoposnetek z njim se je hitro razširil po spletu.

Smithova je kasneje za KSN news povedala, da je bila vsaka ženska v njeni družini deležna družinskega nasilja.

»Stara 14 let sem bila prvič v zvezi, tudi ta je bila nasilna, v njej sem bila od leta 2018 do leta 2019. To je nekaj, kar me še danes spremlja.«

Ni ji bilo vseeno, ko je nasilneža videla med publiko:

»Zgodil se je nepričakovan obrat, ko sem videla, da hoče nekdo, ki me je prizadel, uničiti moj mir.

A namesto da bi se umaknila, sem se odločila, da spregovorim. Povrnila sem si moč. Tu ne gre za izogibanje drugim, temveč za spreminjanje naše moči v namen.«

Številne organizacije, ki se borijo proti družinskemu nasilju, so pohvalile njen pogum in izrazile hvaležnost, da je to priložnost izkoristila za nagovarjanje žrtev družinskega nasilja.

Alexis je zmagala v konkurenci 26. deklet in si tako zagotovila mesto na tekmovanju za miss Amerike, piše USA Today.