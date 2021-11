Po usodnem strelu tožijo Baldwina

Policijska preiskava tragične nesreče na snemanju filma Rust, v kateri je pod strelom iz rekvizitne pištole, ki jo je sprožil Alec Baldwin in jo je zanj pripravila mlada orožarka Hannah Gutierrez, ugasnilo življenje direktorice fotografije Halyne Hutchins, še poteka. Zaradi tragedije se je snemanje seveda ustavilo, verjetno za vselej, vse več imen sedme umetnosti poziva k prepovedi uporabe pravega orožja na snemanjih, a o kakršni koli tožbi ni bilo glasu. Vdovec nesrečne Halyne je celo zatrdil, da o tem ne razmišlja. A tožba proti Baldwinu je zdaj vložena, znajo ji slediti druge. Na zatožno klop ga je zaradi globokega čustvenega pretresa zvlekel glavni lučkar in električar Serge Svetnoy, ki mu je prijateljica v rokah izkrvavela, le malo pa je manjkalo, da bi usodni naboj lahko zadel njega.

Malomaren je bil. Alec bi moral, ko je pištolo dobil v roke, namreč še enkrat preveriti, ali je z njo vse v redu in ali je vse po predpisih. Poleg tega mu za sceno ne bi bilo treba streljati, moral bi jo zgolj izvleči in nameriti. O tem je trdno prepričan Svetnoy, ki toži Baldwina kot igralca in kot producenta filma, ob njem pa je navedel še skoraj dva ducata drugih, ki so po njegovem mnenju soodgovornih za tragedijo, med njimi pomočnika režiserja Davida Hallsa in Gutierrezovo.

Notranje rane

Prizorišče snemanja se je spremenilo v prizorišče tragedije. FOTO: Reuters

Ob usodnem strelu je bil Serge le pičla dva metra oddaljen od Baldwina. »Kot bi ga stisnjen zrak boksnil v obraz, verjetno so ga zadeli delčki naboja in smodnik,« piše v tožbi. In čeprav o telesnih poškodbah ne more govoriti, so notranje rane tiste, ki se verjetno nikoli ne bodo zacelile, spomin na dogodek pa ga bo vedno preganjal. Nikoli ne bo pozabil zvoka raztreščenega stekla in nato pogleda na krvavečo dolgoletno prijateljico. »Ko je umirala, sem jo držal v naročju, vseh 20 minut do prihoda rešilca. Njena kri je bila na mojih rokah,« je dejal in dodal, da se to absolutno ne bi smelo zgoditi. »Njena smrt je posledica človeške malomarnosti in neprofesionalnosti!« Pri tem je v sodnih listinah razloženo, da na prizorišču snemanja ne bi smelo biti pravih nabojev, da bi moral Baldwin pištolo še enkrat preveriti, za piko na i pa mu po scenariju sploh ne bi bilo treba sprožiti. Spodletelo mu je, in sicer za ceno človeškega življenja, tudi kot producentu, »da bi prihranili nekaj denarja, je bila ekipa premajhna, da bi lahko varno delali z vsemi rekviziti in orožjem,« kar pa je le ena od kršitev varnostnega protokola izmed mnogih. Prošnje za trening uporabe orožja naj bi bile zavrnjene, pri strelskih prizorih je bil čas preveč pičlo odmerjen. Svetnoy zahteva sojenje pred poroto in odškodnino za vse preživeto, pričakuje pa tudi, da bodo odgovorni preganjani tudi kazensko.

»Bili smo odlično naoljena ekipa, ko se je zgodilo nekaj groznega,« je po incidentu dejal Baldwin in dodal, da se kaj podobnega primeri enkrat na bilijon.

Za vestern Rust se vse bolj zdi, da je preklet. Le nekaj tednov pozneje je katastrofa udarila še v drugo, s strupenim pajkom kot osrednjim akterjem. Jason Miller je bil sredi pospravljanja zaprtega in opustelega snemalnega prizorišča, ko ga je ugriznil rjavi pajek samotar. V dneh po dogodku mu je začelo tkivo na roki odmirati, pojavili so se znaki sepse, pristal je v bolnišnici. »Prestal je več operacij, s katerimi mu poskušajo zdravniki rešiti roko. V najboljšem primeru mu jo bodo rešili, a ga bo čakalo dolgo okrevanje, v najslabšem pa ga čaka amputacija, a to bi njemu in njegovi družini prizadejalo uničujoč udarec,« je njegova družina prek strani GoFundMe zaprosila za finančno pomoč. Hoteli so zbrati 4300 evrov, a znesek so že dvojno presegli in stran umaknili.