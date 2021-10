Pevko zlorabljal družinski član

Njen glasbeni talent je napadalec izrabil, da ji je z materinim blagoslovom lahko posvečal več pozornosti. FOTO: Borja Suarez/Reuters

9

je bila stara, ko se je spolna zloraba začela.

93 odstotkov zlorabljenih otrok je žrtev družinskega člana ali nekoga, ki mu zaupajo. Statistika, vsaj v ZDA, je pevkivse preveč znana. »To vem, ker sem eden izmed otrok v tej statistiki,« je razkrila kraljica latino popa, njeno otroško zaupanje je izdal širši član njene družine, ki je vodil glasbeno šolo, ki jo je kot deklica obiskovala. Prav zaradi povzdigovanja njenega glasbenega daru je pridobil brezpogojno zaupanje Glorijine mame, kar pa je bila zgolj pretveza, da jo je pri njenih devetih letih začel spolno zlorabljati.Na Kubi rojena zvezdnica, ki se je kot malčica z družino preselila v ZDA, je spoznala to, česar noben otrok ne bi smel: najhujšo izdajo človeka, ki bi sicer moral bdeti nad njo in skrbeti zanjo. »Bil je družina, a ne ožja. Bil je na položaju moči, mama me je vpisala v njegovo glasbeno šolo. Nemudoma ji je začel pripovedovati, kako nadarjena sem, da zaradi tega potrebujem in si zaslužim posebno pozornost, kar je mamo nadvse osrečilo. Bila je prepričana, da sem zaradi tega največja srečnica,« a resnica je bila povsem drugačna. Počasi, korak za korakom, jo je moški, ki ga ne želi izpostaviti, začel nadlegovati, Gloria pa je kljub rosnim devetim letom hitro sprevidela, da je v nevarnosti in da se je znašla v krempljih spolnega predatorja. »Rekla sem mu, da se to ne sme zgoditi. A mi je zgolj odvrnil, da je moj oče v Vietnamu in moja mama sama ter da jo bo, če ji kar koli črhnem, ubil.« Tej grožnji pa je pevka verjela: »Bil je nor, zato sem bila prepričana, da ne bi omahoval in bi jo ranil.«Molčala je, a se vseeno poskušala domisliti, kako bi mu ušla. Pretvarjala se je, da je bolna in ji ne bi bilo treba v šolo. Začela si je izmišljevati, da ji kitara ne diši več in bi igranje inštrumenta najraje kar opustila. Stres, ki ga je doživljala v mladih letih, pa je bil prevelik. Očiten in viden, saj je začela izgubljati lase, v šopih, neko noč, bilo je okoli tretje zjutraj, pa je vendar zbrala pogum, poskušala odmisliti grožnje in mami zaupala resnico. Ta ni pomišljala niti za trenutek, hčerki je v hipu verjela in poklicala policijo, a sta Estefanovi tedaj doživeli hladen tuš. Varuhi zakona so jima namreč svetovali, da bo za Glorio lažje in boljše, če napadalca ne ovadi, saj bi bila travma pričanja prehuda. »Še vedno me žre, saj vem, da nisem bila njegova zadnja žrtev.«