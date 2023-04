Papež je kralju Karlu III. podaril koščke križa, na katerem je bil, po trditvah Vatikana, križan Jezus

V ospredju procesije ob majskem kronanju britanskega kralja Karla III. bo po navedbah tujih medijev križ z verskimi relikvijami, ki jih je papež Frančišek podaril monarhu. Na valižanskem križu sta dva kosa lesa, za katera Vatikan zatrjuje, da sta bila vzeta s križa, na katerem naj bi bil pred 2000 leti križan Jezus Kristus.

Časnik Times je poročal, da sta oba lesena delčka oblikovana v križ – eden meri en centimeter, drugi pa pet milimetrov – in sta nameščena v središču velikega srebrnega križa za rožnatim kristalnim dragim kamnom, tako da ju je mogoče videti le od blizu.

Valižanski križ bo blagoslovil nadškof Andrew John pri maši v cerkvi Svete Trojice v Walesu. »Izjemno je, da si je kralj pridobil naklonjenost Vatikana, zato se je papež Frančišek strinjal z darovanjem teh drobnih koščkov svetega križa,« je dejal nadškof Walesa.

Na praznih londonskih ulicah ponoči izvedli vajo za kronanje Karla III.

V sklopu prve vaje za majsko kronanje britanskega kralja Karla III. je zgodaj davi na tihih in praznih ulicah Londona potekala vojaška parada. Vaja, v kateri je sodelovalo več sto pripadnikov britanske vojske na konjih, bi se sicer morala začeti v ponedeljek ob 22. uri, a je prišlo do zamude.

Valižanski križ bo blagoslovil nadškof Andrew John. FOTO: Phil Noble, Reuters

Kralj Karel III. in kraljica soproga Camilla se bosta med slovesnostjo ob kronanju, ki bo 6. maja, iz Westminstrske opatije v Buckinghamsko palačo vrnila prek parlamentarnega trga, Whitehalla, okoli Trafalgarskega trga, skozi Admiralski lok in po ulici The Mall.

Procesija bo dolga približno četrtino dolžine petkilometrske slavnostne poti ob kronanju pokojne kraljice Elizabete II. leta 1953, ki je potekala po ulicah Piccadilly, Oxford Street in Regent Street. Ta je trajala dve uri je vključevala več deset tisoč udeležencev.

Čeprav tega na vaji ni bilo videti, naj bi se Karel III. in kraljica soproga do Westminstrske opatije pripeljala v državni kočiji za diamantni jubilej, nazaj pa se bosta po isti poti vrnila v zlati državni kočiji. Ob kronanju bo potekala največja vojaška slovesnost na Otoku v zadnjih 70 letih, na kateri bo sodelovalo več kot 6000 pripadnikov in pripadnic britanskih oboroženih sil. Sodelovalo bo tudi skoraj 400 pripadnikov oboroženih sil iz najmanj 35 držav skupnosti Commonwealth.