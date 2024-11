Okrevanje Tereze Kesovija: Najtežje mi je, ker ne morem več ...

Zapustila jo je po 16. dneh in trenutno okreva na svojem domu, za hrvaško revijo Gloria pa je razkrila, kako preživlja dneve.

»Sem velika zaspanka, zato se z mojo psičko Nike iz postelje dvigneva šele okoli 11. ure, ko pride moja asistentka Jasna.«

»Spijeva kavo, zajtrkujeva, Jasna me obvesti o vseh dogodkih. Rada sem na tekočem, ne zamudim nobenih novic.

Sledijo vaje, po njih počivam in gledam televizijo. Obožujem filme, še posebej dokumentarne. Najtežje mi je, ker ne morem več brati,« je povedala.

Kljub vsemu jo tolaži dejstvo, da še vedno lahko poje:

»Srečna sem, da imam moč in energijo za to, da tudi tokrat, tako kot po vseh prejšnjih boleznih, anestezijah, operacijah in življenjskih tragedijah, lahko pojem. Kot na začetku kariere pred 65 leti.«

»Moj glas vedno najde pot, kar je velika sreča. Pesem in oder sta moja ljubezen, moje življenje. Pojem lahko le iz srca in doživeto, občinstvo to prepozna, čuti in ceni,« je dodala.

Tereza se je že v preteklosti soočala z zdravstvenimi težavami. Avgusta letos je bila denimo hospitalizirana zaradi infarkta.

»Ne maram bolnišnic, upala sem, da se ji bom tokrat izognila. A upala sem zaman. Stemnilo se mi je pred očmi, oblivati me je začel hladen znoj, bila sem omotična,« je takrat izkušnjo opisala za 24sata.hr.