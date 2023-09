Ogabno: Marilyn Manson je s svojimi izločki napadel fotografinjo

Marilyn Manson se je ponovno znašel na sodišču. A tokrat ne zaradi obtožb o spolnem in duševnem nasilju ter trpinčenju, s katerimi so razvpitega rockerja predlani udarile bivše ljubimke, temveč zaradi napada na kamermanko. Leta 2019 je med svojim nastopom v koncertni dvorani Bank of New Hampshire Pavilion fotografinjo in snemalko Susan Fountain namreč pljunil, nato pa vanjo izstrelil še masten smrkelj. »Tako ponižana nisem bila še nikoli v življenju. Da me je pljunil in se vame še useknil, to je najbolj gnusna stvar, kar mi jih je kdo kdaj naredil,« je dejala Fountainova. Z njo se je strinjal tudi sodnik in Mansonovo vedenje označil za nezaslišano ter šokantno žaljivo. Za to mora plačati, in sicer so mu odmerili globo v višini 1300 evrov in 20 ur družbenokoristnega dela.

Nad zvezdnikom visijo tudi obtožbe spolnega nasilja, ki jih je prva sprožila njegova bivša Evan Rachel Wood. FOTO: Stefan Trautmann/WENN F

Ko je ogaben incident, v katerem so jo ponižali in zamazali pevčevi telesni izločki, Susan prijavila policiji, je Marilyn vsakršno krivdo zanikal. Nato je ploščo obrnil in obtožb ni več zavračal, četudi krivde še vedno ni priznal. Morda je to storil, da bi se ognil sojenju, ki bi mu ob višji denarni kazni lahko prineslo tudi čas za zapahi. Med zaslišanjem pred sodnikom je prek videoklica rockerjeva žrtev dejala, da v zabavni industriji dela že trideset le, v tem času je sodelovala z najrazličnejšimi podjetji in posamezniki, a da takšnega ponižanja ni doživela še nikdar. »Razumem, da tu ne gre za težje kriminalno dejanje, vseeno pa upam, da bo dobil kazen, zaradi katere bo naslednjič dvakrat premislil, preden naredi kaj podobnega.« Sodnik je slišal še pričevanje preiskovalca, zadolženega za primer, ki je precej živo naslikal incident tistega avgustovskega dne izpred štirih let. Pregledovanje posnetkov mu je namreč pokazalo, kako je zvezdnik sprva z obrazom prišel povsem blizu Susan in njenemu fotoaparatu ter vanjo pljunil velik, masten pljunek. Le hip pozneje je svojo pozornost še enkrat usmeril vanjo, pred njo na odru pokleknil, si s prsti stisnil in tako zamašil eno nosnico, skozi drugo pa vanjo izstrelil »znatno količino smrklja«. V še zadnjem kadru s posnetkov se začne pevec krohotati in s prstom kazati na ponižano fotografinjo.

Svojih 20 sodno predpisanih ur družbenokoristnega dela mora Marilyn opraviti v roku šestih mesecev in sodniku potrdilo o tem predati do najkasneje 4. februarja naslednje leto. Mu je pa šel sodnik pri tem toliko na roko, da čeprav se je incident zgodil v New Hampshiru, kjer mu je bila tudi izrečena kazen, lahko svoje grehe oddela tudi v Kaliforniji, kjer živi. Kontroverzni zvezdnik se je že odločil, da bo svoj čas namenil ljudem, ki so na takšnem ali drugačnem okrevanju.