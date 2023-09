Nuna pred 9 leti postala senzacija, danes ima piercinge in sodeluje v resničnostnih šovih (VIDEO)

Italijanska nuna Cristina Scuccia je postala mednarodna zvezda, ko se je leta 2014 udeležila priljubljenega televizijskega pevskega tekmovanja The Voice of Italy. Nato se je njeno življenje popolnoma spremenilo.

Lani se je odločila, da bo pustila sveti poklic in se posvetila glasbi, nato je je sodelovala v italijanskem resničnostnem šovu in si omislila piercing.

Nedavno je praznovala 35. rojstni dan, ob tem pa je na instagramu, kjer ji sledi kar 160.000 ljudi, pokazala svojo novo pričesko.

»Verjamem, da moraš poslušati svoje srce in biti pogumen. Spremembe so znak evolucije, a vedno strašljive. Ker se je lažje zasidrati nekje na varnem kot se spraševati. Ali obstaja dobro ali slabo?« je nedavno razložila za priljubljeno italijansko pogovorno oddajo. Za odhod iz samostana se je odločila s pomočjo psihologa, je dodala: »Odločila sem se slediti svojemu srcu, ne da bi razmišljala o tem, kaj bodo ljudje rekli o meni. Za ta korak sem se odločila, čeprav me je bilo strah posledic,« je takrat pojasnila. Poudarila je, da ne obžaluje nobene svoje odločitve in da ima pri vsem skupaj veliko podporo bližnjih.