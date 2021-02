Noseča in gola: Sem kot boginja plodnosti s sočno zadnjico (FOTO)

Ameriška manekenka in igralka, ki je svetovno slavo doživela, ko se je pojavila v videuBlurred Lines, pričakuje prvega otroka.o poroki sleta 2018 je Emily, ki se je v preteklosti razkazovala tudi na naslovnicah erotičnih revij, nosečnost naznanila oktobra, ko je pozirala na naslovnici revije Vogue. Zdaj je že visoko noseča in pravi, da se občasno počuti kot medvedek Po v človeški obliki, včasih pa kot plodna boginja s sočno zadnjico. »To fotografijo sem naredila, ko sem se počutila kot boginja,« je zapisala ob fotografijo, na kateri pozira povsem gola. Dodala je, da ve, da bo pogrešala trebušček in brcanje otročička pod svojim srcem.