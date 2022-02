Princ Harry noče več razburjati kraljice

Čeprav je princu​ Harryju letos že uspelo razburiti Britance z zahtevo po osebnem varovanju, če se njegova družina vrne v Veliko Britanijo, ter še grožnjo s tožbo britanski vladi, če varovanja ne bi dobili, pa poznavalka kraljeve družine, ki življenja članov podrobno spremlja že leta, pravi, da se bo zdaj počasi le nekoliko umiril.

Letošnje leto je pomembno za kraljico Elizabeto II. FOTO: Chris Jackson/Reuters

»Princ je končno spoznal, kako zelo je lani s svojimi izjavami prizadel babico, in v tem letu, ki je zanjo tako zelo pomembno, je ne želi več razburjati, zato se bo za nekaj časa potuhnil,« je dejala Katie Nicholl.

Mnogi, najbolj pa najbrž kraljevi, so sicer s cmokom v grlu pričakovali Harryjev četrtkov nastop na virtualnem posvetu na temo duševnega zdravja, kjer je bilo v ospredju dušeno zdravje na delovnem mestu in kjer je govoril o »osebnih zgodbah in izzivih«. Ko je konec lanskega leta privolil v intervju, se namreč pogovor ni končal najbolje, saj ni mogel mimo travm iz otroštva, smrti princese Diane ter blatenja paparacev.

Tokrat pa se je izkazalo, da je imela Nichollova prav, saj ni omenjal svoje kraljeve družine, ampak je podelil nekaj nasvetov delodajalcem, med drugim jim je položil na srce, naj zaposlenim dajo dovolj prostega časa, da bodo lahko delali na sebi. Izpostavil je tudi pomen pozitivnega razmišljanja, česar se sicer, kot je priznal, še uči.

Spet je govoril o duševnem zdravju, a je tokrat svojo družino in travme iz otroštva pustil pri miru.

»Smisel življenja je učenje, ne? In ko se mi zgodi kaj slabega, vedno pomislim, da je v tem neka lekcija, vesolje me hoče nečesa naučiti. Ko se bo kaj takšnega zgodilo naslednjič, bom bolj trdoživ in lažje bom to premagal ter se usmeril naprej k doseganju ciljev,« je dejal Harry.