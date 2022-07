Noče biti pocukrana pop princeska

Mineva 20 let, odkar je na svetovno glasbeno sceno kot tornado privršala uporniška in nekoliko fantovska Avril Lavigne, popolno nasprotje rožnatih, sijočih, punčkasto seksi mladih pevk, kot sta bili Britney Spears in Christina Aguilera, ki so na prelomu tisočletja kraljevale glasbenemu svetu. »Nisem hotela biti še ena pocukrana pop princeska. Želela sem glasne kitare, bobnanje v živo, želela sem zažigati! Biti rockerica. Želela sem pisati in peti o zmešanih čustvih in norih stvareh v življenju, slabih in dobrih.«

Kanadska glasbenica bo kmalu še v tretje stopila pred oltar, tokrat z zaročencem Modom Sunom. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

In kljub tedaj vladajočemu dekliškemu popu je svet očitno potreboval tudi divjo Avril, saj je že s prvim albumom pri rosnih 17 letih zadela žebljico na glavico. Postal je namreč najbolje prodajani album tega tisočletja katerega koli kanadskega glasbenega ustvarjalca. Kljub temu da se Avril, ki se je je še vedno držal vonj srednješolskih klopi, še sanjalo ni o Hollywoodu, sklepanju pogodb in glasbenem založništvu. Še več, zaradi mladosti je nihče iz glasbenega sveta ni jemal resno, »brigalo jih je, ali imam kaj povedati, če sploh kaj. Hoteli so, da plešem po njihovih taktih. A sem sama natanko vedela, kaj bi rada delala in česa ne. Čustva sem želela preliti v glasbo.«

Brez pravil

Želela je peti o tem, kaj čuti. In takrat je pač čutila kot najstnica. »Danes ne morem verjeti, da sem pela o svojem malem mestecu in zatreskanosti v skejterja. Še huje, pela sem, kako so me odpustili iz restavracijske verige, ki je prodajala ocvrte piščance!« A prav s tem ji je uspel veliki preboj, ki ima v njenih spominih nadvse posebno mesto. »Iz srednje šole in hiše svojih staršev sem se odselila naravnost na turnejski avtobus, kjer mi ni bilo treba upoštevati nobenih pravil! Z danes na jutri sem nenadoma lahko pila pivo in jedla pico vsak dan, se družila s svojim bendom in potovala okoli sveta. Bilo je noro in neznansko posebno.«

V bližnji prihodnosti si lahko obetamo pevkino sodelovanje z bobnarjem Travisom Barkerjem. FOTO: Osebni Arhiv

Pred dobrima dvema desetletjema, ko je še ležala na postelji svoje sobice v hiši staršev, je vedela, da mora pohiteti. Glasbo je želela začeti ustvarjati še kot mlado dekle. Zdaj, nekoliko starejša in z več izkušnjami, pa pogleduje tudi drugam. Glasba je za Avril sicer še vedno na prvem mestu, v bližnji prihodnosti bi si želela sodelovati s Travisom Barkerjem, bobnarjem skupine Blink-182, in raperjem Machine Gun Kellyjem, načrtuje tudi svoj prvi božični glasbeni album, a sanjariti je začela tudi o povsem neglasbenih podvigih. Lansirala bi rada lastno linijo ličil in med platnice kuharske knjige prelila svojo strast do hrane. »Pripraviti znam vse! Testenine, omake, solate, vegansko hrano, vse vrste juh.« Toda še prej se bo nekoliko izučila filmske obrti, saj je že našla režiserja, s pomočjo katerega bo svoj hit Sk8ter Boi predelala v film.