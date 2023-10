Neymar je dosegel eno največjih zmag: prišla je, da zapolni njegovo življenje

Dobiti svojega otroka je ena največjih zmag, ki jih lahko dosežemo v življenju. Za marsikoga je to celo največja. Takšno zmago je zdaj dosegel slavni brazilski nogometaš Neymar, ki je s svojo partnerico Bruno Biancardi dobil prvo hčerko.

Kot je Bruna zapisala na instagramu, je njuna hčerka prišla, da zapolni njuni življenji. »Dobrodošla, hčerka,« je zapisala in razkrila, da ji je ime Mavie.

Na instagramu sta delila tudi nekaj fotografij srečnih trenutkov s prvorojenko. Glede na vso Neymarjevo slavo bo mala Mavie v življenju verjetno deležna precejšnje pozornosti.

Brazilski nogometni virtuoz sicer že ima enega otroka. S prejšnjo partnerico Carolino Dantas ima sina z imenom Davi Lucca, ki se je rodil leta 2011.

Iz Pariza v Riyadh

Neymar je vse od leta 2013 igral v Evropi, najprej za Barcelono, nato pa do letošnjega leta še za Paris Saint-Germain. Letos je prestopil v klub Al Hilal in se tako pridružil več nogometašem, ki so evropsko nogometno okolje zamenjali za tistega iz Savdske Arabije.

Brazilski nogometaš se je za odhod iz Evrope odločil relativno zgodaj. Ima namreč šele 31 let, torej je še vedno v zelo dobrih športnih letih. Nogometaši se za odhod v manj kakovostno nogometno okolje po navadi odločijo kasneje v svoji karieri. Lionel Messi je na primer Evropo zapustil šele letos. Trenutno šteje 36 let. Njegov največji konkurent v karieri, Christiano Ronaldo, se je za to odločil še kasneje. V Al Nassr, ki je prav tako kot Al Hilal lociran v Savdski Arabiji, je prišel letos. V začetku februarja bo dopolnil 39 let.