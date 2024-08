Neverjetno, kakšne številke dosega Ronaldov kanal na YouTubu, ki ga je odprl te dni

Mega zvezdniku Cristianu Ronaldu uspevajo neverjetne stvari. Ne samo na nogometnih zelenicah, tudi izven njih. V sredo je svojim sledilcem na Instagramu sporočil, da je na YouTubu zdaj tudi njegov kanal. Ta je v prvih dneh doživel neverjeten odziv s strani navijačev.

Po poročanju ESPN-a UK je njegov kanal v pičlih 90 minutah zbral milijon naročnikov in s tem postavil nov rekord, saj tako hitro do milijona ni uspelo priti še nobenemu kanalu. S tem je Ronaldo že v uri in pol dobil dovolj naročnikov za srebrno in zlato nagrado, ki jo uporabniki tega priljubljenega portala z video vsebinami dobijo ob doseženih 100.000 oziroma milijonu naročnikov. V času pisanja tega članka je imel Ronaldov kanal že kar 44 milijonov naročnikov, s čimer je imel dovolj naročnikov tudi za diamantno nagrado, za katero jih mora biti deset milijonov. Marsikateremu uporabniku sicer v več letih ustvarjanja ne uspe priti niti do prve nagrade.

Ronaldovi navijači lahko že zdaj na kanalu najdejo številne video vsebine, ki se nanašajo na nogometnega zvezdnika. V času pisanja tega članka je bilo na njem 27 videov, prav vsi pa so imeli več milijonov ogledov. Ni kaj, neverjeten začetek.