Nenadna smrt pretresla britanski dvor

Kot strela z jasnega je na britanskem dvoru odjeknila novica, da je umrl mož lady Gabrielle Windsor Thomas Kingston. Star je bil 45 let, maja bi z lady Gabriello praznovala peto obletnico poroke. Vzrok smrti ni znan, policisti, ki so skupaj z reševalci prihiteli na naslov v Gloucestershireu, kjer so Thomasa Kingstona našli neodzivnega, so sporočili, da »smrt ni posledica sumljivih okoliščin, niti za njegovo smrt ne sumimo druge osebe«, so pa odredili obdukcijo.

Lady Gabriella, ki bo aprila dopolnila 43 let, je hči princese in princa Michaela Kentskega. FOTO: Jonathan Brady/Reuters

Kingston, ki je postal leta 2019 svak princa Michaela Kentskega, je bil v preteklosti na več diplomatskih misijah, leta 2004 je v Iraku preživel samomorilski bombni napad in s svojimi pogajalskimi veščinami rešil ogromno življenj. Pozneje se je začel ukvarjati s financami in tako prišel v stik s pomembneži. Preden sta se poročila, sta bila Thomas in lady Gabriella več let par, novica o zaroki pa je razveselila predvsem kraljico Elizabeto II., ki je sicer sestrična princa Michaela Kentskega, in v trenutku, ko je prejela vabilo, je menda potrdila udeležbo. Mladoporočenca sta na svoj veliki dan žarela, po besedah njunih prijateljev sta bila srečna tudi vsa leta po poroki.

Smrt ni posledica sumljivih okoliščin, niti za njegovo smrt ne sumimo druge osebe.

Nazadnje sta se prejšnji teden udeležila zabave v eni od londonskih galerij, kjer sta bila nasmejana in klepetava, »takšna kot vedno«, se spominja eden od prijateljev, ki je dodal, da so vsi v popolnem šoku, smrti prijatelja pa da niti v najhujših sanjah ni pričakoval nihče. Sožalje lady Gabrielli, njeni družini in družini njenega pokojnega moža sta že izrekla tudi kralj Karel III. in kraljica Camilla, ki ju je novica prav tako globoko pretresla.