Najprej izgubil moža, zdaj še hišo (FOTO)

Z emmyjem in tonyjem ovenčani igralec Billy Porter je v dobrem mesecu izgubil skoraj vse. Na začetku prejšnjega meseca je odjeknilo, da je po šestih letih po vodi splaval njegov zakon z Adamom Smithom. Še preden pa bi to dobro prežvečil, že se je igralski ceh v stavki pridružil scenaristom, kar je ustavilo produkcije in povsem ohromilo Hollywood.

»Dokler kot umetnik ne zaslužiš nesramno velikanskih kupov denarja, kar meni še ni uspelo, živiš iz meseca v mesec, od honorarja do honorarja,« je povedal zvezdnik, ki je po mesecu stavke moral za golo preživetje prodati hišo. V enem mesecu je tako ostal brez moža, strehe nad glavo in prihodka. Kljub temu da je lani osvojil tonyja in se leta 2020 znašel celo na seznamu sto najvplivnejših ljudi na svetu.

Čeprav se je že prebil med veljake filmske srenje, mu še ni uspelo zaslužiti kupov denarja. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Ko sta scenaristični in igralski ceh nazadnje združeno stavkala leta 2007, se je filmski svet ustavil za 100 dni. In tudi zdaj se zna dvojna stavka po napovedih strokovnjakov vleči vsaj nekaj mesecev, za scenariste pa še bistveno dlje, saj so ti svoja peresa odložili že maja. Toda stavkajočim lahko že en mesec odloženega dela korenito spremeni življenje, le vprašajte zvezdnika serije Pose. »Prodati sem moral hišo. Ker štrajkamo. In pojma nimam, kdaj bomo spet začeli delati,« je dejal igralec, ki bi septembra sicer moral začeti snemanje novega filma in oddaje, a je produkcija zamaknjena za nedoločen čas. S tem pa tudi priliv denarja, ki ga Porter očitno krvavo potrebuje. »Kdor koli je rekel, da nas bodo s stavko stradali tako dolgo, dokler ne bomo primorani prodati svojih stanovanj – to vam je že uspelo! Izstradali ste me!« se je obregnil ob julijski članek revije Deadline, ki ji je eden iz vodstvenega kadra filmskih studiev zaupal, da je načrt filmskih studiev to, da pustijo, da se stavka vleče tako dolgo, dokler ne bodo igralci in scenaristi začeli izgubljati stanovanj in hiš.

Kritiško srenjo je navdušil v seriji Pose, ki se mu je za vlogo priklonila z emmyjem in trikrat z nominacijo za zlati globus. FOTO: P

Ne bo pomahal z belo zastavo

Posledice ustavljenih produkcij so za nekatere že tu. Vseeno Porter ne bo pomahal z belo zastavo, prepričan je, da je stavka povsem upravičena. »V 50. in 60. letih se je uredilo, da so bili umetniki pravično poplačani tudi od zaslužka, ki so ga ustvarjali filmi in oddaje. Nato je prišla era pretočnih platform. Teh nimamo v pogodbah. Ponudniki pretočnih vsebin pa so že razvpito netransparentni, ko pride do številk gledanosti. Posel zabavne industrije se je spremenil in razvil, torej se morajo razviti in spremeniti tudi naše pogodbe, tu sploh ni debate,« je odločen Porter, ki ne more pogoltniti, da je Bob Iger, prvi mož studia Disney, njihove zahteve za višja plačila označil za nerealistične. »In to moški, ki zasluži – koliko? – 78 tisočakov na dan?!«

Ostal je brez strehe nad glavo. FOTO: osebni arhiv

Izguba hiše in dela pa nista prva dva udarca, ki ju je Porter prejel v zelo kratkem času. »Lahko potrdim, da sta Billy in njegov mož Adam prišla do žalostne odločitve, da po šestih letih končata zakon in se ločita,« je na začetku julija oznanil igralčev predstavnik in dodal, da sta to težko odločitev sprejela po dolgem, temeljitem razmisleku in da je razhod prijateljski. Zdaj že nekdanja zaljubljenca sta se spoznala 2009., a sta po kakšnem letu romance odšla po ločenih poteh. Toda čustva so očitno ostala, saj sta ljubezen pet let pozneje obudila in se leta 2017, le dva tedna po zaroki, tudi poročila. Kje in zakaj se jima je zalomilo, igralčev predstavnik ni povedal, se pa je zdaj oglasil Billy, da bo Adama vedno ljubil, a da so razmerja pač zahtevna. »Skupaj sva prehodila tako dolgo pot, kot sva le lahko. Toda v življenju se učimo, rastemo, živimo. In čeprav so občutki sladko-grenki, se veselim svojega novega poglavja.« In v tem očitno vidi postavnega Angleža. »Spet sem na trgu in iščem angleškega moža!«